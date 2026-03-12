Los nuevos forjados de San Andrés, a debate: los coruñeses dan su veredicto

Este jueves, la coruñesa calle de San Andrés amanecía con una novedad que no pasó desapercibida. Se trata de los nuevos forjados colocados estratégicamente para proteger las pequeñas zonas verdes que adornan la zona. Y su diseño ha dado mucho que hablar.

"Es la primera vez que los veo. Todo el mundo aprovecha para pisar los pasos ajardinados, así que me parece bien que se instalen", afirma uno de los viandantes consultados por El Ideal Gallego. "El problema es que todo lo que instalan en esta zona dura tres días", lamenta una joven.

"A mi me gustan porque no tienen picos hacia arriba, por lo que son más seguros", sostiene otra de las encuestadas. También hay quien sostiene, directamente, que le parecen "feos". Pero ya se sabe que en cuestión de forjados no hay nada escrito.