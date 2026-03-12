Mi cuenta

Las nuevas vallas de metal que protegen los parterres de San Andrés
A Coruña

Los nuevos forjados de San Andrés, a debate: los coruñeses dan su veredicto

Jorge BarallobreOmar Bello
Jorge Barallobre y Omar Bello
12/03/2026 21:45

Este jueves, la coruñesa calle de San Andrés amanecía con una novedad que no pasó desapercibida. Se trata de los nuevos forjados colocados estratégicamente para proteger las pequeñas zonas verdes que adornan la zona. Y su diseño ha dado mucho que hablar.

"Es la primera vez que los veo. Todo el mundo aprovecha para pisar los pasos ajardinados, así que me parece bien que se instalen", afirma uno de los viandantes consultados por El Ideal Gallego. "El problema es que todo lo que instalan en esta zona dura tres días", lamenta una joven.

"A mi me gustan porque no tienen picos hacia arriba, por lo que son más seguros", sostiene otra de las encuestadas. También hay quien sostiene, directamente, que le parecen "feos". Pero ya se sabe que en cuestión de forjados no hay nada escrito. 

Vallas en San Andrés.JPG

San Andrés protege con vallas sus parterres frente a los pisotones

