A Coruña

Las tres hojas del trébol en el San Patricio de A Coruña despacharon los primeros 100 litros de cerveza

Ayuntamiento, hosteleros y vecinos disfrutaron de la presentación en la Fundación Luis Seoane

Guillermo Parga
Guillermo Parga
12/03/2026 22:26
Hosteleros, Ayuntamiento y vecinos brindaron juntos
Hosteleros, Ayuntamiento y vecinos brindaron juntos
Javier Alborés
Le bastó un trébol a San Patricio para evangelizar la entonces pagana Irlanda y explicar la Santísima Trinidad. Es todavía uno de los símbolos de la Isla Esmeralda, de la celebración de su patrón y podría tomarse simbólicamente como ejemplo de convivencia idílica entre tres actores a los que no siempre les resulta tan sencillo ponerse de acuerdo en cuestiones de ocio: el Ayuntamiento, los vecinos y los hosteleros. Quizás por eso, la celebración de la ruta Pub Crawl 2026 y del primer Saint Patrick's Festival es un éxito antes de empezar. Pero lo que parece seguro es que, cuando se haga balance, habrá sido una edición para la historia. En la tarde de ayer, la Fundación Luis Seoane acogió la presentación en sociedad del evento, con representación de todos los actores y un ambiente de cordialidad que transportó al buenrollismo de estas fechas en Temple Bar.

Galería

Las imágenes del San Patricio 2026 en A Coruña

Fundación Luis Seoane (11)Ver más imágenes

La fiesta de A Coruña que será un ejemplo de colaboración entre el Ayuntamiento, los vecinos y la hostelería

Más información

La ecuación es sencilla: unos 150 asistentes tardaron apenas media hora en ventilarse el primer barril de 30 litros (para entonces ni siquiera habían entrado todos ellos). Los 70 restantes bajaron al mismo ritmo que fluían las conversaciones entre políticos, empresarios, clientes de locales y personal de Estrella Galicia, que para el caso podría añadirse a la propuesta como la cuarta hoja del trébol de la fortuna.

San Patricio, durante la celebración de la ruta Pub Crawl 2025

Así será el festival de tres días que prepara A Coruña por San Patricio

Más información

Charlie Penique, maestro de ceremonias con una americana verde que le daba aspecto de leprechaun veterano, montó un plato para reproducir sus vinilos de The Dubliners, The Pogues o The Chieftains, entre otros. No era momento para intervenciones, pero sí para que todas las partes tuvieran unas palabras de agradecimiento y pusieran en valor lo que va a significar este San Patricio y lo que debe ser el ejemplo de convivencia entre las partes para otras muchas fiestas. Alfonso Pequeño, delegado de cervezas internacionales y Brand Ambassador de Estrella Galicia recordó “la iniciativa de este grupo de hosteleros acompañados de la cultura para dinamizar la agenda cervecera de la ciudad” y recordó: “Desde O'Hara's, otra pinta para todos y a disfrutar”.

Varias de las asistentes con una O'Hara's
Varias de las asistentes con una O'Hara's
Javier Alborés

Carlos Dávila, presentado por Charlie Penique como “ministro de la cultura cervecera” y oficialmente “técnico de cultura” de Estrella Galicia, también tomó el ejemplo del trébol, que dijo llevar siempre consigo, y definió la cultura cervecera como “distribución, cerveceras y hostelería”.

Otra asistente a la fiesta de presentación
Otra asistente a la fiesta de presentación
Javier Alborés

Leonardo Méndez, presidente de la asociación vecinal de la Ciudad Vieja, fue quizás la intervención menos habitual en este tipo de celebraciones, y la que muchos de los presentes quisieron destacar. “Damos gracias a los organizadores por contar con la plaza de Azcárraga para crear cultura cervecera y musical, y al Ayuntamiento, que promueve la música tradicional y de arraigo, ojalá calen estas iniciativas”, dijo.

Alfonso Pequeño, tirando una pinta en Penique bar

Alfonso Pequeño | “Esperamos superar los 10.000 litros de cerveza por el San Patricio de A Coruña”

Más información

Pero especialmente aplaudida fue la presencia de Gonzalo Castro, definido desde la organización como “gran artífice y gran apoyo del festival”. El edil de Cultura se refirió primero “aos que fan posible a nosa cervexa nacional”, pero quiso hacer del San Patricio un ejemplo de lo que representa la hostelería en una ciudad. “Aquí estamos para pasalo ben, pero tamén para apoiar un sector absolutamente fundamental e nunca o suficientemente ben tratado polas institucións, ademáis da súa importancia económica; a hostalaría é onde nos relacionamos e estreitamos lazos, e falamos das cousas importantes. Seguramente, foi o primeiro centro cívico da historia”, reivindicó. “Como non se vai apoiar a festa dunha nación fundada por galegos!”, bromeó.

