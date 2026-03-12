Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La nueva edición de Lo Que De Verdad Importa busca "tirar muros" entre los adultos y los jóvenes

Palexco acogerá mañana el congreso, en el que participan Jero García, Alexia Vieira y Unai Garma

Óscar Ulla
Óscar Ulla
12/03/2026 12:37
Felipa Jove, Jero García, Alexia Vieira, Unai Garma y María Franco en la presentación del congreso Lqdvi
Felipa Jove, Jero García, Alexia Vieira, Unai Garma y María Franco en la presentación del congreso Lqdvi
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Fundación María José Jove acogió esta mañana la presentación del Lo Que De Verdad Importa (Lqdvi) Live, la nueva edición del congreso que se celebrará mañana en Palexco (a partir de las 09.00 horas) y que reunirá a más de un millar y medio de jóvenes para escuchar las historias de Alexia Vieira, Unai Garma y Jero García.

La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, recordó que este año el congreso estrena "nuevo formato", que con el paso de los años "han evolucionado de una manera muy buena". Por su parte, la directora general de la Fundación Lqdvi, María Franco, destacó sobre este formato que permitirá "crear esa comunidad que siempre quisimos crear". "Va a ser brutal", aseguró antes de ceder la palabra a los tres invitados de este año.

Unai Garma, Alexia Vieira y Jero García

Lo Que De Verdad Importa regresará a A Coruña el 13 de marzo

Más información

Alexia Vieira intentará "conectar con los jóvenes, cada uno de nosotros podremos tocar a alguien". Lo hace en una tierra a la que vino por primera vez hace más de 20 años, "como voluntaria por el 'Prestige'". "Mi historia está ligada al inconformismo", añadía la presidenta y fundadora de la Fundación Khanimambo, que trabaja en Mozambique desde el año 2007.

Unai Garma, fundador de A90Grados, abordará las adicciones. "Intentaremos tocar la fibra de los jóvenes para que salgan pensando", apuntó.

El último en tomar la palabra fue el presentador y boxeador Jero García, que aseguró que su charla de este viernes será de "impactos". "Es difícil llegar a los jóvenes, pero cuando se unen determinadas fundaciones se tiran muros", afirmaba antes de añadir: "Ellos son el futuro, si conseguimos rasgar las entrañas de esos chicos, se queda lo que se siente. Venimos a hacer sentir".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jero García, en la Fundación María José Jove

Jero García | Cuando haces daño a través de la pantalla, no ves el daño. ¿Y qué ocurre? Que no paras, te deshumanizas
Óscar Ulla
Plantación de árboles en Curtis

La Xunta empieza a plantar los 1.100 árboles que crearán un corredor verde en Curtis
Redacción
El ideal gallego

La acusada de llamar "Begoño" a la mujer de Pedro Sánchez se disculpa por una expresión "desafortunada"
EFE
Álvaro Mena, Luis Verde y Carlos Nieto, esta mañana, en el Chuac

La lista de espera para una cirugía en A Coruña es menor de 80 días
Dani Sánchez