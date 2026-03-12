La nueva edición de Lo Que De Verdad Importa busca "tirar muros" entre los adultos y los jóvenes

Felipa Jove, Jero García, Alexia Vieira, Unai Garma y María Franco en la presentación del congreso Lqdvi Patricia G. Fraga

La Fundación María José Jove acogió esta mañana la presentación del Lo Que De Verdad Importa (Lqdvi) Live, la nueva edición del congreso que se celebrará mañana en Palexco (a partir de las 09.00 horas) y que reunirá a más de un millar y medio de jóvenes para escuchar las historias de Alexia Vieira, Unai Garma y Jero García.

La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, recordó que este año el congreso estrena "nuevo formato", que con el paso de los años "han evolucionado de una manera muy buena". Por su parte, la directora general de la Fundación Lqdvi, María Franco, destacó sobre este formato que permitirá "crear esa comunidad que siempre quisimos crear". "Va a ser brutal", aseguró antes de ceder la palabra a los tres invitados de este año.

Alexia Vieira intentará "conectar con los jóvenes, cada uno de nosotros podremos tocar a alguien". Lo hace en una tierra a la que vino por primera vez hace más de 20 años, "como voluntaria por el 'Prestige'". "Mi historia está ligada al inconformismo", añadía la presidenta y fundadora de la Fundación Khanimambo, que trabaja en Mozambique desde el año 2007.

Unai Garma, fundador de A90Grados, abordará las adicciones. "Intentaremos tocar la fibra de los jóvenes para que salgan pensando", apuntó.

El último en tomar la palabra fue el presentador y boxeador Jero García, que aseguró que su charla de este viernes será de "impactos". "Es difícil llegar a los jóvenes, pero cuando se unen determinadas fundaciones se tiran muros", afirmaba antes de añadir: "Ellos son el futuro, si conseguimos rasgar las entrañas de esos chicos, se queda lo que se siente. Venimos a hacer sentir".