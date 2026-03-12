La lista de espera para una cirugía en A Coruña es menor de 80 días

Álvaro Mena, Luis Verde y Carlos Nieto, esta mañana, en el Chuac Dani Sánchez

El tiempo de espera para acceder a una consulta, una prueba o una intervención quirúrgica puede llegar a ser todo un quebradero de cabeza si este no cumple con las expectativas de las personas afectadas. A raíz de la pandemia, estas listas de demora se incrementaron notablemente, desde el acceso a simples pruebas diagnósticas hasta, por supuesto, operaciones. Desde 2020, mejorar este aspecto es una de las prioridades del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), que un lustro después puede decir orgulloso que, en el caso de las cirugías, la lista de espera ya es menor de 80 días.

Así lo explicó en la mañana de este jueves Luis Verde Remeseiro, gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien, junto al director asistencial Álvaro Mena, y el coordinador quirúrgico Carlos Nieto, hizo balance del curso 2025 en el área sanitaria herculina, "un año un poco complicado debido a la conflictividad laboral, así como alguna otra incidencia, como el apagón", pero en el que se realizó "un gran trabajo y, sobre todo, un esfuerzo importante por parte de los profesionales".

A lo largo de 2025, en el conjunto del área sanitaria coruñesa se realizaron un total de 42.698 intervenciones quirúrgicas, unas 850 por semana. Entre ellas, destacan 313 trasplantes, "casi uno diario". En lo que a las operaciones respecta, el tiempo de demora en 2025 fue de 79,7 días, un valor similar al registrado en 2020, con 79,6, pero todavía muy alejado a los valores prepandemia, con 65 días de espera en el año 2019. Así, cerró 2025 con más de 9.700 pacientes pendientes de cirugía: "En actividad sanitaria, empatar es ganar", apuntó Luis Verde. Algo que mejora en los casos catalogados como "prioridad 1", con 18,4 días, en la misma línea que los cursos anteriores.

Durante el pasado curso en el área sanitaria herculina se llevaron a cabo un total de 578.786 pruebas diagnósticas, con un tiempo de demora que mejora incluso la situación prepandemia. Entre ellas, más de 505.000 corresponden a estudios radiológicos, más de 23.000 a pruebas endoscópicas y sobre 35.000 a estudios complementarios. En cuanto a las vías rápidas por sospecha oncológica, el tiempo medio para acceder a ellas se encuentra muy por debajo de los 15 días, parámetro establecido por el Sergas. Destaca el cáncer de pulmón, que baja más de un día con respecto al año pasado, o el de vejiga y próstata, con menos de un día de espera cada uno.

Más partos

En el área de Atención Primaria, se realizaron más de 5,3 millones de consultas, lo que supone un 3,2% de incremento con respecto al año anterior. Otro de los aspectos en los que se ha mejorado con respecto a 2024 es en en los servicios de urgencia, con 248.065 personas atendidas en 2025, 4.860 más que en el mismo periodo de 2024. También en el número de partos atendidos, con un total de 2.472, por los 2.210 de 2024.

Según incidió Verde, desde el área sanitaria coruñesa se sigue "apostando por la innovación y por incorporar herramientas que puedan resolver sobre todo aquellos procesos más complejos de la mejor manera, con los mínimos efectos secundarios". En ese sentido, la cirugía robótica -que utiliza cirugía pediátrica, otorrino, cirugía torácica, ginecología, cirugía general y virología- "está llevando a cabo una actividad muy importante". Tanto es así que durante el curso pasado se realizaron, de nuevo, más de medio millar de actuaciones con este tipo de tecnología.