La Aemet prevé en A Coruña una primavera “cálida” tras un invierno por encima de la media climática

A Coruña por fin está premiando a todos aquellos que, después de que lloviese sobre la ciudad en 47 de los primeros 49 días del año –42 de ellos de forma consecutiva–, siguió al pie de la letra aquello de “al mal tiempo, buena cara”. Y es que, después de registrar el segundo invierno climatológico (periodo que comprende desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero) más lluvioso del siglo, llegó el momento de que la mala meteorología se apiadase un poco de la urbe herculina en forma de cielos despejados y temperaturas agradables.

A falta de poder cerciorar que los cielos se mantendrán despejados mucho más tiempo, las altas temperaturas sí que lo harán. Así lo confirmó en la mañana de este jueves Francisco Infante, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, quien prevé una primavera “más cálida de lo normal”. Misma tónica que en los primeros tres meses de este 2025, por encima de la media climática de los últimos 35 años. Con una temperatura media de 11,7 grados, es el quinto invierno que termina registrando más calor de lo normal.

Algo que el propio Infante atribuyó a los efectos del calentamiento global. No obstante, el hecho de que haya sido más caluroso de lo normal, no significa que haya sido especialmente cálido o que esas temperaturas anómalas hayan sido palpables. Principalmente por dos motivos: no hizo tanto calor como años anteriores y hubo muchos días grises, de lluvia y de viento, lo que pudo influir en la sensación térmica.

A pesar de que el invierno en Galicia suele ser más conocido por sus borrascas que por sus bajas temperaturas, normalmente es común que se registre alguna que otra ola de frío. Sin embargo, durante el pasado invierno no hubo ni rastro de olas de frío. Por lo menos en A Coruña. De hecho, solamente hubo una jornada por debajo de los 5 grados (el 27 de diciembre, con 3 grados). En los meses de enero y febrero las temperaturas siempre se mantuvieron por encima de ese valor, incluso en febrero, cuando la mínima más baja fue de 7,3 grados.

Aparentemente la misma tónica es la que está siguiendo, por ahora, la meteorología de los primeros días de marzo. Durante estas jornadas, se han ido alternando periodos secos y lluviosos en los que se ha recogido, aproximadamente, el 30% de las precipitaciones normales del mes. En cuanto a la temperatura media, se mantiene en toda la comunidad por encima de lo normal. Según el balance del delegado de la Aemet, las máximas ya superaron los 23 grados en las zonas más cálidas del interior, aunque también hubo días (5 y 6) en los que las temperaturas estuvieron por debajo de los 10 grados en buena parte de la región gallega.

No obstante, Infante no se atrevió a hacer “un pronóstico fiable” para el puente del 19 de marzo (Día del Padre) o para la Semana Santa. Aunque, “con gran probabilidad”, serán valores superiores a los normales. En cuanto a las lluvias en la estación primaveral, todavía hay cierta incertidumbre. “Al no haber una tendencia clara, puede darse cualquier escenario”, sentenció el delegado. En todo caso, parece que tocará esperar.