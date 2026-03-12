Jero García | Cuando haces daño a través de la pantalla, no ves el daño. ¿Y qué ocurre? Que no paras, te deshumanizas

Jero García, en la Fundación María José Jove Patricia G. Fraga

Jero García es boxeador, aunque muchos lo conocen por su paso por el televisivo programa 'Hermano Mayor' o por sus libros, el último 'Cola de lagartija'. Desde hace años fomenta la inclusión a través del deporte y la no violencia desde su Fundación Jero García.

Este viernes será uno de los tres ponentes del congreso Lo Que De Verdad Importa (Lqdvi) en Palexco (09.00), donde intentará "rasgar las entrañas de esos chicos" para tratar de concienciar sobre el acoso escolar y la exclusión social.

Decía en la presentación del congreso que en su conferencia hablará de impactos.

Sí, a mí me gustan los golpes, tanto los que doy como los que recibo. Porque de los que recibo, depende de cómo me los tome, aprendo mucho. Entonces, de la mayoría de los golpes que yo me he llevado en mi vida he aprendido, porque he reflexionado cuál ha sido la causa de haberlos recibido. Eso es lo que quiero trasladar, que no se engañen, que se pueden tirar toda la vida esquivando, pero el golpe llega y cuando te llega, posiblemente, si no lo ves, te va a sentar de culo. Ahí lo que nunca jamás permitiré a esos chicos, a esos 1.600 chicos que voy a tener mañana, es que no intenten levantarse.

Decía también que son ya 25.000 los niños impactados directamente por sus actividades. ¿Qué es lo mejor, lo más gratificante, de poder trabajar con ellos?

Principalmente, la generosidad de su mirada. Yo cada vez que voy a un cole o a un centro educativo, y ya son muchos centros educativos, es la energía que me dan. Yo sé que no es fácil llegar a esos jóvenes que gracias a mi historia llego y sería muy egoísta no agradecerlo. Poder concienciar y sensibilizar sobre los temas de lo que yo hablo, de resiliencia, de distintos tipos de violencia que desgraciadamente ellos tienen inherente en su vida... Intentar en un momento determinado ayudarles en ese camino. Y para eso pues que tengan en un momento determinado unos determinados… no referentes, yo soy antirreferentes, pero que sí tengan hechos claros que han padecido unas determinadas personas que les pueden pasar a ellos y no pasa nada porque te ocurran, porque te van a ocurrir, pero tú vas a tener que seguir para adelante. Que sepan que siempre va a haber alguien que les pueda acompañar. O sea, que todo el mundo necesita una esquina y que ellos, si la buscan, la tendrán o en sus padres o en sus amigos o en sus profesores.

Va a hablar directamente a los niños, pero, con el paso de los años, ¿ha analizado si es más necesario concienciar a los más pequeños o a los adultos que los rodeamos?

Vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara, si queremos trabajar la consecuencia o la causa. Si queremos trabajar la consecuencia, tendremos que ir a los niños. Si queremos prevenir la causa, hay que ir a los padres. Yo soy fan incondicional de que los padres tienen que empezar a ser responsables de los problemas educativos que tienen los niños, porque son muchos y muchos padres están ausentes. Hay mucho padre que no quiere educar a sus hijos.

Trabaja también desde hace años con su propia fundación. ¿Cuál es su labor?

Bueno, yo con mi fundación tengo dos principios fundacionales básicos, que es evitar la exclusión social a través de niños boxeando en el gimnasio, gente que no tiene emolumentos para poder pagar... pues yo prefiero que estén boxeando conmigo. Yo tengo los gimnasios en barrios bastante complicados, barrios bravos como Aluche, Carabanchel, Tetuán… y tengo mucho niño que creo que si no estuviera en el gimnasio, pues posiblemente estaría en un parque liándola parda. Y luego tengo el segundo principio fundacional, que es la prevención de las violencias, evitar acoso escolar, evitar violencia de género, prevenirlo y mitigarlo, prevenir también la violencia ascendente, lo que hacíamos en ‘Hermano Mayor’, que es la violencia que insuflan los niños a los padres, porque al final es un problema también de ellos, de autoestima, porque, fíjate, que un niño tenga que reafirmarse en la sociedad a través de hacer daño a sus padres, pues ese niño está bastante perjudicado. Y muchas veces, a través del boxeo, a través de ponerle en un sitio distinto donde la disciplina huele desde que entras por la puerta, les hace cambiar. Al final consiguen el clic. No todos, desgraciadamente, pero sí, en su mayor medida.

Probablemente para el ojo ajeno pueda parecer raro que a través del boxeo se pueda…

Bendita ironía, ¿no? Bendita ironía. Fíjate que dos de las actividades físicas más contrarias, que son la meditación y el boxeo, van a lo mismo, que es a estar aquí y ahora. Y tú te pones a pensar, ¿pero cómo que estar aquí y ahora en el boxeo? Sí, porque cuando tú juegas a pelea, canalizas la agresividad y regulas la ira. No estás en ningún otro lado. Yo he sentido lo mismo haciendo una clase de boxeo cuando he acabado que haciendo meditación. O sea, a la hora de tomar decisiones, con la mente más clara todo cambia. Cuidado, cuando digo hacer boxeo, no quiere decir que te pegues con nadie. No. El boxeo tiene una cosa que es el boxeo sin contacto. El boxeo tiene una cosa que es jugar a pelea y jugar a pelea se puede jugar con un saco o con un compañero pegando en las manos. Yo tengo alumnos de hace más de 15 años que nunca se han pegado con nadie y cuando salen por la puerta se sienten boxeadores. Trabajo hecho. Trabajo, entre comillas, terapéutico hecho.

En su caso, ¿qué le aportó el boxeo?

Yo debería de vivir tres vidas para agradecer al boxeo todo lo que ha hecho conmigo. Mira, el título de mi primer libro, y es mi frase de cabecera, es ‘El boxeo es vida, vive duro’. El boxeo salva muchas vidas, entre ellas la mía.

Hablaba antes de la violencia inherente en la juventud. En su caso, alguien le contó que lo había acosado de pequeño. ¿Cómo recibe uno una noticia así cuando precisamente está intentando evitar que eso siga ocurriendo?

Bueno, pues ese es uno de los golpes más fuertes que yo me he llevado en mi vida. O sea, cuando yo ya tengo una fundación, que me dedico a prevenir la violencia, que venga un compañero tuyo y te diga que por un acoso en grupo, de un grupo al que yo pertenecía, él casi se suicida. Pues te das cuenta de lo hipócrita que somos algunos en la vida sin saberlo. Y, sobre todo, te das cuenta, por encima de todas las cosas, que hay niños en los colegios que son acosadores y no lo saben. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo que los han hecho ser. No estoy disculpándolo. En mi caso, tenía un TDAH no diagnosticado y yo me refugié en la agresividad y en la violencia. Esto no quiere decir que todos los TDAH sean agresivos o sean violentos, al contrario, desgraciadamente, muchos niños TDAH en el cole que son los distintos, los diferentes, son los agredidos. En mi caso, vengo de un barrio donde primaba la delincuencia, donde imperaba la ley más fuerte, pues con el nervio que yo tenía, pues aproveché eso, en un momento dado, para arroparme de agresividad y de violencia. Y desgraciadamente hice daño a muchos. Pero bueno, me arrepiento, por supuesto, cada día. ¿Que deseara volver a esos momentos y no hacerlo? Por supuesto. Pero lo he hecho. Pues ahora tengo que pagarlo y voy a intentar pagarlo ayudando a los demás.

¿Y cree que somos más conscientes ahora de esta problemática en los colegios?

Más nos vale. Se han duplicado los casos, aunque no te lo cuenten, ya te lo digo yo. Mira, el 50% de los niños que sufren acoso escolar en casa sufren ciberbullying. Ahora yo te pregunto a ti, ¿hay más acoso escolar ahora que hace 30 años? Sí, en el mismo dato te lo he dicho. Hay un 50% más. Fíjate, qué tontería. ¿Qué ocurre? ¿Que ha incrementado la cantidad? Sí, y la calidad. ¿Qué es la calidad en cualquier tipo de violencia? La crueldad. Los niños son más crueles. ¿Por qué? Porque cuando tú haces daño a través de una pantalla, no ves el daño que cometes. Y cuando tú ves en el daño que infringes, ¿qué ocurre? Que no paras, te deshumanizas, te desnaturalizas. Y eso es lo que está ocurriendo. Mira, esto luego no sale en ningún lado. Segunda causa principal de muerte en el niños: el suicidio. Causa principal de suicidio: el acoso escolar. Si no lo ves en el ningún lado, ya te lo digo yo.

Mencionaba antes su paso por televisión, por ‘Hermano Mayor’. ¿Le ha ayudado a difundir ahora su mensaje o por el contrario la parte más de espectáculo le ha penalizado?

Yo tengo que agradecer a la tele lo que ha hecho, no por mí, por todos los niños. De esos 25.000 niños que hablábamos, que yo he pasado por su colegio o por un auditorio, no hubiera llegado si no hubiera sido por la tele. O sea, hay que agradecer a la gente lo que te da. Y ahora yo se lo estoy intentando devolver a la sociedad, ni más ni menos. A la pregunta, ¿volverías a hacer ‘Hermano Mayor’? No, si no lo hubiera hecho. Como ya lo he hecho, que lo hago otro (ríe).