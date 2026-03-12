Vista del cementerio de San Amaro, en una imagen de 2022 Quintana

El número de sepulcros que había en A Coruña hace 25 años rondaba los 22.000, una cantidad insuficiente para satisfacer la demanda. De ahí que el Ayuntamiento optara por emprender un proyecto para ampliar tanto el cementerio de San Amaro como el de Feáns. En total, la previsión era contar con 5.000 nuevos nichos en un plazo de dos años, según contó El Ideal Gallego en su edición del 12 de marzo de 2001. Tal día como hoy de 1976, hace 50 años, era noticia el paro de los alumnos de Zalaeta como medida de protesta contra el plan de estudios de Bachillerato y la Selectividad. Hace un siglo, en 1926, el coro Cántigas da Terra triunfaba en el teatro Rosalía de Castro, donde culminó una gran actuación con el himno gallego.

Lunes, 12 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El Ayuntamiento paliará el déficit de sepulturas con 5.000 nuevos nichos

El Ayuntamiento ultima un proceso de expansión en dos de los tres cementerios de titularidad municipal. A Coruña tendrá cerca de 5.000 nuevos nichos, repartidos entre San Amaro y Feáns, en un plazo aproximado de dos años, en 2003. El camposanto de Orillamar crecerá con 1.760 tumbas y en Feáns el estirón será más considerable al ampliar su capacidad en 3.000 sepulturas. En la actualidad, el número total de sepulcros ronda los 22.000, oferta insuficiente para cubrir la demanda. El plan de remodelación de las necrópolis coruñesas viene así a dar respuesta a las peticiones vecinales. El Gobierno local dará hoy, 12 de marzo de 2001, el primer paso para iniciar las obras en San Amaro aprobando en el pleno la reforma del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

En el capítulo de sucesos, un joven protagonizó a primera hora de la tarde de ayer un accidente muy peculiar. Circulaba en una motocicleta por la calle del Sargento Provisional cuando perdió el control sobre la misma y acabó empotrándose contra el escaparate de un comercio. El motorista, identificado como B.L.M., de 18 años, fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja al Juan Canalejo, donde le diagnosticaron heridas leves. Una unidad de la Policía Local también acudió al lugar de los hechos y el equipo de atestados evaluó los daños.

Viernes, 12 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Paro de protesta en el Instituto Mixto de Zalaeta

Un paro prácticamente total se ha producido en la actividad académica durante el día de ayer, 11 de marzo de 1976, en el Instituto Mixto de Zalaeta. Tanto por la mañana como por la tarde hubo clases en las que la asistencia fue casi nula, aunque por la tarde fue más numerosa.

El paro tiene como objetivo expresar la protesta de los alumnos por el plan actual de Bachillerato, centrándose de forma especial en el problema de la Selectividad. Tras el desalojo del centro docente, los alumnos se dirigieron en manifestación con pancartas alusivas al problema en cuestión hacia la Plaza de España, donde la Policía detuvo a dos estudiantes. Antes, a las once, se decidió votar en cada clase el unirse o no a la protesta de los de BUP. A la vista de los resultados de la votación, se realizó un paro en la mayor parte de los cursos de COU y Bachillerato.

Viernes, 12 de marzo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Lleno en el Rosalía para el coro Cántigas da Terra

Con un lleno celebró en la noche de ayer, 11 de marzo de 1926, en el teatro Rosalía de Castro el aplaudido coro local Cántigas da Terra la anunciada fiesta gallega. Resultó muy brillante. El interesante programa fue interpretado de un modo admirable. Las chicas vestían los diversos trajes de la región. Ante las ovaciones del público, el coro se vio obligado a repetir la “Alborada de Veiga” y “Salayos”. Los señores Iglesias Reura y Fernández Amor, autor el primero de la letra y el segundo de la música, recibieron muchas felicitaciones por su notable obra “Salayos”. Tan amena fiesta terminó con el himno a Galicia, que la concurrencia oyó de pie.

Además, en las funciones de hoy será exhibida en el teatro Linares Rivas la película en cinco partes que reproduce las más interesantes fases del vuelo del “Plus-Ultra”.