El Morriña Fest anuncia nuevas incorporaciones nacionales e internacionales

Morriña Festival continúa ampliando el cartel de su edición de 2026 con el anuncio de cuatro nuevas incorporaciones que refuerzan la apuesta del festival por la música urbana y por los artistas que están marcando el pulso de las nuevas generaciones: Young Miko, MVRK, Dvalentino y 9Louro.

El festival, que se celebrará los 24 y 25 de julio de 2026 en el Porto de A Coruña, sigue perfilando una programación diversa que combina grandes nombres internacionales con artistas emergentes y propuestas clave de la escena urbana actual.

Young Miko, única actuación en Galicia en 2026

La gran protagonista de este nuevo anuncio es Young Miko, una de las voces más influyentes del trap y la música urbana latina del momento. La artista puertorriqueña llegará a A Coruña con un directo explosivo en lo que será su única actuación en Galicia en 2026, convirtiendo su paso por el Morriña Festival en una de las citas imprescindibles del verano.

Con miles de millones de reproducciones a nivel global y una presencia cada vez más destacada en los principales escenarios internacionales, Young Miko se ha consolidado como una de las grandes líderes de la nueva ola del trap latino. Su actuación promete hacer vibrar al público del festival con algunos de sus mayores éxitos, como Lisa, Riri, Fina junto a Bad Bunny, Classy 101 junto a Feid, o su popular BZRP Music Sessions, Vol. 58, temas que ya forman parte del imaginario reciente de la música urbana.

Nueva generación urbana: MVRK, Dvalentino y 9louro

El anuncio se completa con tres nombres que representan el talento emergente y la frescura de la nueva escena urbana: MVRK, Dvalentino y 9louro.

Cada uno de ellos aporta una identidad propia dentro del panorama actual, conectando especialmente con el público joven y consolidándose como artistas a seguir dentro del circuito urbano nacional. Su presencia en el festival refuerza la apuesta de Morriña Festival por combinar grandes estrellas internacionales con nuevas voces que están definiendo el sonido del presente.

Un cartel que sigue creciendo

Estas nuevas confirmaciones se suman a los artistas previamente anunciados para el Morriña Festival 2026, entre los que destacan Myke Towers, Juanes, Hard GZ, Belén Aguilera y Manuel Turizo, configurando un cartel que vuelve a situar al festival como una de las grandes citas musicales del verano.

En las próximas semanas se anunciarán nuevos artistas que completarán la programación de una edición que promete volver a reunir en A Coruña a miles de asistentes llegados de toda España.

El Morriña Festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de los Concertos do Xacobeo, y del Concello da Coruña.