Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El BNG escogerá a su nuevo portavoz municipal este mes

Hasta el 18 se presentarán los aspirantes y el 25 serán escogidos en Asamblea Local

Abel Peña
Abel Peña
12/03/2026 14:02
Mercedes Queixas, Francisco Jorquera, Avia Veira y David Soto
Mercedes Queixas, Francisco Jorquera, Avia Veira y David Soto
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Tras el anuncio del concejal y actual portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, de que no será candidato en 2027, el partido anunció que ya está abierto el plazo para las candidaturas. Se cerrará el 18 de este mes y el 25 se celebrará la Asamblea Local donde se escogerá al sucesor de Jorquera en la Portavocía. 

El grupo municipal del BNG está compuesto por cuatro concejales. Además de Jorquera, Avia Veira, Mercedes Queixas y David Soto. Estos son los principales candidatos, aunque sería Avia Veira la mejor situada para sucederlo, según las quinielas que se manejan. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jero García, en la Fundación María José Jove

Jero García | Cuando haces daño a través de la pantalla, no ves el daño. ¿Y qué ocurre? Que no paras, te deshumanizas
Óscar Ulla
Plantación de árboles en Curtis

La Xunta empieza a plantar los 1.100 árboles que crearán un corredor verde en Curtis
Redacción
El ideal gallego

La acusada de llamar "Begoño" a la mujer de Pedro Sánchez se disculpa por una expresión "desafortunada"
EFE
Álvaro Mena, Luis Verde y Carlos Nieto, esta mañana, en el Chuac

La lista de espera para una cirugía en A Coruña es menor de 80 días
Dani Sánchez