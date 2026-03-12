Mercedes Queixas, Francisco Jorquera, Avia Veira y David Soto CEDIDA

Tras el anuncio del concejal y actual portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, de que no será candidato en 2027, el partido anunció que ya está abierto el plazo para las candidaturas. Se cerrará el 18 de este mes y el 25 se celebrará la Asamblea Local donde se escogerá al sucesor de Jorquera en la Portavocía.

El grupo municipal del BNG está compuesto por cuatro concejales. Además de Jorquera, Avia Veira, Mercedes Queixas y David Soto. Estos son los principales candidatos, aunque sería Avia Veira la mejor situada para sucederlo, según las quinielas que se manejan.