El Ayuntamiento de A Coruña demolerá el lunes el mercado de Santa Lucía

Derribo del interior del mercado de Santa Lucía de A Coruña Quintana

La renovación del mercado de Santa Lucía, que acogerá el futuro centro de salud de A Falperra, avanza a buen ritmo y el próximo lunes, día 16, serán visibles nuevas actuaciones en el exterior del edificio, con trabajos de demolición que se ejecutarán desde la calle Inés de Castro, anunció el Ayuntamiento de A Coruña.

En este sentido, las demoliciones, que entran ya en su recta final, exigirán el corte parcial de la calle Inés de Castro el próximo lunes 16 para facilitar las primeras tareas de la retroexcavadora con la que trabajará la empresa contratista.

El corte será efectivo únicamente en el tramo entre Médico Durán y Doctor Fleming —vados y garajes seguirán teniendo acceso—, ya que el sector entre Doctor Fleming y Pla y Cancela no sufrirá afectaciones y estará abierto.

La previsión es que el tramo cortado reabra al tráfico con total normalidad a partir del martes.

La ocupación de la vía pública en este período es indispensable por dos motivos, explica el Gobierno local: el primero, por las dimensiones de la retroexcavadora que trabajará en Santa Lucía; y el segundo, por seguridad y prevención, ya que al distanciarla lo suficiente de la estructura del comprado también se evitan daños de los cascotes sobre la propia maquinaria.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, subrayó la importancia de esta fase de obras sobre la estructura del antiguo mercado, necesaria para abrir camino a la remodelación y modernización de la instalación, que no solo acogerá el centro de salud del distrito, sino también un nuevo centro cívico y más espacios públicos de usosmúltiples.

La rehabilitación de Santa Lucía, que cuenta con una inversión de casi ocho millones de euros, es una intervención clave en el plan de acción impulsado para desbloquear demandas históricas de los barrios de la ciudad.

En el caso de A Falperra y parte del Ensanche, se trata de la recuperación de un edificio que estaba en desuso —el antiguo mercado— para disponer de unas nuevas instalaciones sanitarias que se ajusten al cupo de pacientes domiciliados en la zona, también la creación de equipaciones públicas abiertas al uso de personas de todas las edades, una cuestión que se remonta a hace más de 15 años y que ahora, en el vigente mandato, se verá cumplida.