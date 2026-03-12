Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña demolerá el lunes el mercado de Santa Lucía

Redacción
12/03/2026 13:26
Así fue el derribo del interior del mercado de Santa Lucía de A Coruña
Derribo del interior del mercado de Santa Lucía de A Coruña
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La renovación del mercado de Santa Lucía, que acogerá el futuro centro de salud de A Falperra, avanza a buen ritmo y el próximo lunes, día 16, serán visibles nuevas actuaciones en el exterior del edificio, con trabajos de demolición que se ejecutarán desde la calle Inés de Castro, anunció el Ayuntamiento de A Coruña.

En este sentido, las demoliciones, que entran ya en su recta final, exigirán el corte parcial de la calle Inés de Castro el próximo lunes 16 para facilitar las primeras tareas de la retroexcavadora con la que trabajará la empresa contratista. 

Galería

Así está hoy por dentro el mercado de Santa Lucía

Así fue el derribo del interior del mercado de Santa Lucía de A CoruñaVer más imágenes

El corte será efectivo únicamente en el tramo entre Médico Durán y Doctor Fleming —vados y garajes seguirán teniendo acceso—, ya que el sector entre Doctor Fleming y Pla y Cancela no sufrirá afectaciones y estará abierto. 

La previsión es que el tramo cortado reabra al tráfico con total normalidad a partir del martes.

La ocupación de la vía pública en este período es indispensable por dos motivos, explica el Gobierno local: el primero, por las dimensiones de la retroexcavadora que trabajará en Santa Lucía; y el segundo, por seguridad y prevención, ya que al distanciarla lo suficiente de la estructura del comprado también se evitan daños de los cascotes sobre la propia maquinaria.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, subrayó la importancia de esta fase de obras sobre la estructura del antiguo mercado, necesaria para abrir camino a la remodelación y modernización de la instalación, que no solo acogerá el centro de salud del distrito, sino también un nuevo centro cívico y más espacios públicos de usosmúltiples.

Las máquinas, este jueves en el mercado de Santa Lucía

Comienza el esperado derribo del mercado de Santa Lucía

Más información

La rehabilitación de Santa Lucía, que cuenta con una inversión de casi ocho millones de euros, es una intervención clave en el plan de acción impulsado para desbloquear demandas históricas de los barrios de la ciudad.

En el caso de A Falperra y parte del Ensanche, se trata de la recuperación de un edificio que estaba en desuso —el antiguo mercado— para disponer de unas nuevas instalaciones sanitarias que se ajusten al cupo de pacientes domiciliados en la zona, también la creación de equipaciones públicas abiertas al uso de personas de todas las edades, una cuestión que se remonta a hace más de 15 años y que ahora, en el vigente mandato, se verá cumplida.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jero García, en la Fundación María José Jove

Jero García | Cuando haces daño a través de la pantalla, no ves el daño. ¿Y qué ocurre? Que no paras, te deshumanizas
Óscar Ulla
Plantación de árboles en Curtis

La Xunta empieza a plantar los 1.100 árboles que crearán un corredor verde en Curtis
Redacción
El ideal gallego

La acusada de llamar "Begoño" a la mujer de Pedro Sánchez se disculpa por una expresión "desafortunada"
EFE
Álvaro Mena, Luis Verde y Carlos Nieto, esta mañana, en el Chuac

La lista de espera para una cirugía en A Coruña es menor de 80 días
Dani Sánchez