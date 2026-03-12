El ábaco vuelve a los colegios de A Coruña: la plataforma de moda en las AMPA de la ciudad

Varios niños acceden al CEIP Eusebio da Guarda Quintana

El ábaco, ese instrumento de cálculo de origen asiático que se ya se utilizaba como aparato de conteo allá por el año 1000 a. C., vuelve a los colegios en pleno 2026. Pero en su versión moderna y digitalizada. Se trata de Ábacos Familias, la nueva aplicación móvil que triunfa en las AMPA de A Coruña y que, en su segundo curso en funcionamiento, ya cuenta con más de 30.000 familias adscritas en todo el territorio nacional. Compuesta por dos apartados (uno para la propia junta directiva de la AMPA y otra para el resto de familias de la asociación), la app permite gestionar pagos, actividades extraescolares, inscripciones o meras comunicaciones de una forma más eficiente.

Más de 200 colegios de toda la provincia se vestirán de superhéroes para alzar la voz en A Coruña Más información

“La razón por la que decidimos crear la plataforma no es otra que por sufrir el verdadero estrés que supone gestionar este tipo de cosas. Nosotros somos padres y también formamos parte de una AMPA, sabemos todo lo que hay detrás”, apunta Sergi Gracia, quien, junto a Ricardo Campos, decidieron hace dos años emprender su propio proyecto. Gracia, catalán de nacimiento pero afincado en Bueu (Pontevedra), sabe de primera mano lo tedioso que pueden resultar las diferentes tareas que un AMPA realiza a lo largo de un curso: “Algunas AMPA de España cuentan con 600 familias y gestionan cada curso varios miles de euros. No basta con un simple excel”, comenta.

Con más de quince años de experiencia en el sector de desarrollo tecnológico de empresas como Wallapop o Careem (similar a Uber pero en Oriente Medio), Gracia y Campos pueden decir que estaban de sobra preparados para empezar algo más “propio”, pero con perspectivas de acabar siendo grande. Prueba de ello es el rápido crecimiento de la compañía en la que hoy trabajan cinco personas: “A pesar de utilizar fondos propios y no haber ido a buscar inversores, estamos creciendo rápido, un 200/300% de crecimiento en casi todos nuestros marcadores cada mes”, añade el desarrollador.

Perspectiva internacional

Actualmente, son más de 400 las AMPA que usan esta aplicación para las gestiones del día a día. En la comunidad gallega, en torno a una treintena; y en A Coruña, ya son cinco las asociaciones de padres las que optan por la plataforma digital. La última AMPA en incorporar el sistema es Mar de Orzán, la asociación del CEIP Eusebio da Guarda. Aunque para muchos de los padres es “aún muy nuevo”, la mayoría augura un buen futuro a la aplicación y, sobre todo, a su eficiencia: “Es acostumbrarnos todos a una nueva dinámica, pero estamos convencidos de que será beneficioso para todos”, dicen desde la AMPA coruñesa.

La ANPA del CEIP de Prácticas continúa con las movilizaciones un año después de los primeros avisos por el deterioro del centro Más información

Aunque desde la plataforma coinciden en que su objetivo a corto plazo no es otro que seguir afianzándose en el mercado nacional, no descartan superar fronteras. “Estamos contentos con la acogida que está teniendo la aplicación en España, pero, en paralelo, estamos investigando cómo podría funcionar en otros países”, sentencia el socio fundador Sergi Gracia.