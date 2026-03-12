Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detenido por apuñalar a un hombre al que halló con su pareja

La víctima sufrió un corte en una mano

Abel Peña
Abel Peña
12/03/2026 12:12
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Policía Nacional investiga lo que parece una agresión por celos: un hombre atacó con un arma blanca a otro en A Coruña al encontrarlo en compañía de su pareja. Le provocó una herida, pero al parecer no es mortal: le cortó en la mano. 

Fuentes de la Policía Nacional señalan que la trifulca comenzó en el domicilio, cercano a la plaza de A Cubela. Tras la pelea, el hombre salió sangrando de la mano, manchando la acera. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y Local. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Pontón celebra la victoria gallega contra los Franco, aunque lamenta la indemnización
EFE
Pazo de MeirásSada.- El pazo de Meirás abre sus jardines al público general, con mñas de 300 solicitudesAlgunos de los primeros visitantes del inmueble, ayer

Rueda celebra que haya una sentencia "clara" sobre Meirás e insta a actuar en consecuencia
EFE
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Detenido por apuñalar a un hombre al que halló con su pareja
Abel Peña
Acto institucional en el pazo de Meirás. FOTOS Germán Barreiros (1)

El ministro de Memoria Democrática dice que entregar el Pazo de Meirás será "devolver a lo público lo que público era"
EFE