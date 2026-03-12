Detenido por apuñalar a un hombre al que halló con su pareja

Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

La Policía Nacional investiga lo que parece una agresión por celos: un hombre atacó con un arma blanca a otro en A Coruña al encontrarlo en compañía de su pareja. Le provocó una herida, pero al parecer no es mortal: le cortó en la mano.

Fuentes de la Policía Nacional señalan que la trifulca comenzó en el domicilio, cercano a la plaza de A Cubela. Tras la pelea, el hombre salió sangrando de la mano, manchando la acera. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y Local.