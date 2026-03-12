De A Coruña a Nueva York para convertirse en los reyes mundiales de la dialéctica

Los alumnos Lois Queijeiro y Omar Badriev, ayer, en el instituto de Elviña Germán Barreiros

Dominar la dialéctica no es tarea sencilla. Menos si cabe para quien la experiencia todavía no le ha brindado las vivencias y los conocimientos suficientes para desarrollar, con los mejores argumentos, una postura ante un asunto concreto. Lois Queijeiro Varela y Omar Badriev Gazizova, alumnos de tercero de ESO en el IES Plurilingüe Elviña de A Coruña, son muy jóvenes pero se expresan como si fuesen mayores. Y es que, con apenas dos meses de entrenamiento, dejaron claro la semana pasada en Santiago –en la primera edición del debate escolar en inglés Global Classroom– que eran los verdaderos reyes gallegos de la oratoria. Un reinado que intentarán expandir a nivel mundial en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Como suele pasar en estos casos, lo que más se disfruta es el camino. Y no fue fácil. “Había gente que venía muy preparada, algunos venían hasta en pajarita y esmoquin (risas). Nosotros llevábamos preparándolo un par de meses con mi profe de inglés y un auxiliar que era americano y también sabía bastante bien cómo iba a ser la competición. Estaba bastante nervioso al principio, pero al final lo pasé bastante bien. Fue una muy buena experiencia”, apunta Lois Queijeiro.

En realidad, ninguno de los dos estudiantes sabían que realmente se les daba bien debatir y hablar en público, aunque sí que se sentían cómodos y familiarizados con el idioma. De hecho, la idea de apuntarse surgió tras realizar una actividad similar en una actividad complementaria de la asignatura de inglés: “Podías decir que no querías ir, pero ¿cómo negarse a una excursión?”, expresa Omar Badriev. Y menos si el premio es Nueva York.

Y es que, al menos por el momento, ninguno de los dos estudiantes se imagina utilizando precisamente la oratoria en su vida profesional. Tanto es así que, aunque todavía son varios los años que les quedan de etapa escolar, tanto Queijeiro como Badriev tienen cierta preferencia por la rama de Ciencias: “Si algún día creo un robot, puedo sacar provecho de esto y presentarlo”, dice entre risas el primero de los alumnos.

El debate, que reunía las mejores parejas oradoras de la comunidad gallega, estaba centrado en el cambio climático desde la perspectiva de la posición oficial de los diferentes países de la ONU. En las más de seis horas que finalmente duró el evento, cada pareja –representando a su ciudad–, debía proponer tres mociones sobre el cambio climático adaptadas a su contexto nacional. Para ello, cada uno debía hacer una pequeña búsqueda de información de su país. En el caso de los alumnos de Elviña, el azar quiso que la representación girase sobre Países Bajos, “todo un acierto, ya que, al estar a favor del cambio climático, siempre es más fácil poder defenderlo”, comenta Omar Badriev.

Y, si hay algún sitio que seguro visitarán después de la capital neoyorquina es, sin duda, el país de los tulipanes. Aunque tan solo sea para dedicarles la victoria de la semana pasada. “Todavía no me lo creo. Recuerdo que en el momento me quedé en shock, flipando, y casi me caigo de la butaca. Todos se levantaron para darme la mano y la enhorabuena, incluso gente que no nos conocía”, añade Queijeiro.

Ahora, ellos serán los que representen a Galicia en el concurso de oratoria de la ONU, en su propia sede. “Vamos a ir con gente de todo el mundo y eso es algo muy bueno, además de poder visitar una ciudad que quizá no hubiera tenido oportunidad de ver”, expone Badriev. “Es lo más lejos que he viajado”, sentencia su compañero.