A Coruña

Bordar para no olvidar: A coruña recuerda a las víctimas de la dictadura argentina medio siglo después

Omar Bello
12/03/2026 21:17
Momento de la jornada en la librería Galgo Azul
Javier Alborés
En este 2026, se cumple medio siglo del golpe de estado que tuvo lugar en Argentina el 24 de marzo de 1976 y que dio lugar a una dictadura militar que se saldó con 47 personas de origen gallega detenidas y desaparecidas. Para conmemorar esta fecha, en la librería coruñesa Galgo Azul decidieron organizar una jornada de bordado colectivo, siguiendo una  iniciativa impulsada por las Madres de Plaza de Mayo, un colectivo nacido en 1977 y que sigue trabajando por la memoria de todas las víctimas. En este caso, el evento en la ciudad herculina fue gestionado por Agama (Asociación Galego Arxentina pola Memoria Democrática).

"El objetivo es bordar sobre pañuelos los nombres de personas desaparecidas. Sirve también para compartir experiencias entre las personas que participan", explica Leonardo Casado, uno de los organizadores. "Ha venido gente que tiene familiares desaparecidos, pero también personas de A Coruña que se enteraron de la iniciativa, aunque no tengan vínculo directo", añade.

A coruña recuerda a las víctimas de la dictadura argentina medio siglo después

Entre las personas directamente afectadas está Estela Fernández Álvarez. Su hermano, el coruñés José Nicasio, desapareció el 9 de noviembre de 1976. "Desde ese momento, nunca más volvimos a tener noticias suyas. Él tenía 27 años y estudiaba en la universidad, en Buenos Aires. Es un asunto que me causa mucha tristeza cada vez que lo recuerdo. Yo he venido aquí para compartir mi experiencia, no a bordar", explica. "Mi familia es originaria de la zona de A Fonsagrada. Mis padres emigraron y yo ya nací allí. Mi hermano era mayor, y él nació en Galicia aunque ya se crio allí", relata. "Cada vez que sale alguna noticia de que encuentran alguna fosa común se abre la posibilidad de saber que fue de él, pero de momento no sabemos nada", lamenta.

El caso de Victoria Ferreiro es similar, aunque en este caso sí conoce el desenlace de manera concreta. "El primo de mi madre fue asesinado. Le hicieron desaparecer y sabemos que después lo mataron", apunta. "Se llamaba Isidoro Ferreiro Barbeito. Sus restos aparecieron en 2018 en una fosa común un Tucumán, que es el lugar en el que había desaparecido", afirma.

Por la memoria de José Nicasio e Isidoro, y por el resto de víctimas, numerosas personas se reunieron este jueves a bordar pañuelos en A Coruña, en una tarde en la que coser solo era una excusa para no olvidar. 

