'Ardora' cabalga las olas de A Coruña en una nueva jornada de rodaje

Desde enero de este mismo año los coruñeses han sido testigos de cómo se rueda una serie para una gran plataforma, y es que Movistar+ ha escogido A Coruña como el set perfecto para 'Ardora', una producción protagonizada por Javier Gutiérrez y Carolina Yuste.

Esta misma semana ya se encontraban grabando tomas por el centro de la ciudad, pero este jueves, aprovechando que han salido algunos rayos de sol, se han trasladado hasta la playa, concretamente al Orzán, donde se han visto a varios actores montados en tablas de surf, cabalgando las olas coruñesas.

Esta imagen llega tras la polémica en la Ciudad Vieja, pues son muchos los desperfectos que, según los vecinos, han ocasionado los camiones que transportan lo necesario para grabar cada capítulo. Un ejemplo son los daños en el empedrado y la rotura de un pivote en la plaza de las Bárbaras.

A pesar de no saber con exactitud si fueron los de 'Ardora' o no, los vecinos de la Ciudad Vieja se movilizarán el próximo mes de mayo para reclamar el arreglo de sus calles.