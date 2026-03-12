A Coruña gana un nuevo famoso: una influencer se muda a la ciudad

Betsa Bermúdez Instagram

La creadora de contenido catalana Betsa Bermúdez, que cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok, ha decidido hacer las maletas y mudarse a A Coruña, una ciudad en la que "mirara donde mirara, todo el mundo vestía bien".

Así lo anunciaba en sus redes sociales con un vídeo en el que asegura que hay algo en la ciudad que le resulta familiar. "No sé si son tus calles, no sé si es la gente, el clima, el mar o incluso la moda", reflexionaba. Puede que este elemento fuera bastante decisivo, pues ya ha mencionado en varias entrevistas que A Coruña es la ciudad que mejor se viste y que la primera vez que nos visitó se sintió como en París.

"Hay algo en ti que me resulta familiar, sin embargo nunca había visto una ciudad con tus edificios, con esos ventanales y tampoco he vivido en un sitio donde me despierte con nubes, desayune con sol, coma con lluvia y meriende con el mejor atardecer", asegura.

Betsa se une ahora a un círculo de famosos que cada vez va en aumento. Un ejemplo claro es Richard Gere, casado con la oleirense Alejandra Gere, y que suelen dejarse ver por la ciudad en temporada veraniega.

También se paseó por nuestras calles Henry Cavill que, a pesar de no adquirir en la ciudad una vivienda, vino a hacer negocios con las vacas gallegas.