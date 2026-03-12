Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña gana un nuevo famoso: una influencer se muda a la ciudad

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
12/03/2026 13:25
Betsa Bermúdez
Betsa Bermúdez
Instagram
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La creadora de contenido catalana Betsa Bermúdez, que cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok, ha decidido hacer las maletas y mudarse a A Coruña, una ciudad en la que "mirara donde mirara, todo el mundo vestía bien".

Así lo anunciaba en sus redes sociales con un vídeo en el que asegura que hay algo en la ciudad que le resulta familiar. "No sé si son tus calles, no sé si es la gente, el clima, el mar o incluso la moda", reflexionaba. Puede que este elemento fuera bastante decisivo, pues ya ha mencionado en varias entrevistas que A Coruña es la ciudad que mejor se viste y que la primera vez que nos visitó se sintió como en París.

"Hay algo en ti que me resulta familiar, sin embargo nunca había visto una ciudad con tus edificios, con esos ventanales y tampoco he vivido en un sitio donde me despierte con nubes, desayune con sol, coma con lluvia y meriende con el mejor atardecer", asegura.

Betsa se une ahora a un círculo de famosos que cada vez va en aumento. Un ejemplo claro es Richard Gere, casado con la oleirense Alejandra Gere, y que suelen dejarse ver por la ciudad en temporada veraniega. 

Richard Gere y Alejandra Silva

Oleiros conquista definitivamente a Richard Gere: "Yo soy de Galicia"

Más información

También se paseó por nuestras calles Henry Cavill que, a pesar de no adquirir en la ciudad una vivienda, vino a hacer negocios con las vacas gallegas. 

Henry Cavill se da un festín gallego tras su paso por A Coruña y Lugo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jero García, en la Fundación María José Jove

Jero García | Cuando haces daño a través de la pantalla, no ves el daño. ¿Y qué ocurre? Que no paras, te deshumanizas
Óscar Ulla
Plantación de árboles en Curtis

La Xunta empieza a plantar los 1.100 árboles que crearán un corredor verde en Curtis
Redacción
El ideal gallego

La acusada de llamar "Begoño" a la mujer de Pedro Sánchez se disculpa por una expresión "desafortunada"
EFE
Álvaro Mena, Luis Verde y Carlos Nieto, esta mañana, en el Chuac

La lista de espera para una cirugía en A Coruña es menor de 80 días
Dani Sánchez