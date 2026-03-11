Willie Nile, un amigo de Springsteen para llenar de música A Coruña

Willie Nile

La gira española de presentación del nuevo disco del artista de New York Willie Nile comienza este jueves 12 de marzo en el Garufa Club de A Coruña. Llega para presentar su nuevo disco The Great Yellow Light y celebrar que su album más popular Streets Of New York cumple 20 años.

Las entradas están a punto de agotarse. Quedan las últimas físicas en la tienda de instrumentos RockBox en Pérez Cepeda y en la cervecería Creedence Rock Bar. También habrá un reducido cupo en taquilla a 25 euros, explican desde Garufa Club. Las puertas de la sala de Riazor abrirán a las 21.00 y el concierto comenzará a las 21.30.

Willie Nile tiene una afición consolidada en A Coruña donde ya ha actuado en Le Club, Mardi Gras, Playa Club y Garufa Club en giras anteriores. Su amistad con Bruce Springsteen, con quien suele compartir escenario en un evento benéfico en su ciudad cada enero, así como su honestidad, dotan de gran calidad de sus canciones de rock clásico.

El concierto coruñés está organizado por la República Musical Mardi Gras, que mantiene su compromiso con el apoyo a la música local y ya tiene en marcha la próxima Rock Jam en Mardi Gras el día 26 de marzo.