Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Willie Nile, un amigo de Springsteen para llenar de música A Coruña

Redacción
11/03/2026 11:42
Willie Nile
Willie Nile
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La gira española de presentación del nuevo disco del artista de New York Willie Nile comienza este jueves 12 de marzo en el Garufa Club de A Coruña. Llega para presentar su nuevo disco The Great Yellow Light y celebrar que su album más popular Streets Of New York cumple 20 años. 

Las entradas están a punto de agotarse. Quedan las últimas físicas en la tienda de instrumentos RockBox en Pérez Cepeda y en la cervecería Creedence Rock Bar. También habrá un reducido cupo en taquilla a 25 euros, explican desde Garufa Club. Las puertas de la sala de Riazor abrirán a las 21.00 y el concierto comenzará a las 21.30.

Willie Nile tiene una afición consolidada en A Coruña donde ya ha actuado en Le Club, Mardi Gras, Playa Club y Garufa Club en giras anteriores.  Su amistad con Bruce Springsteen, con quien suele compartir escenario en un evento benéfico en su ciudad cada enero, así como su honestidad, dotan de gran calidad de sus canciones de rock clásico.

Willie Nile

Willie Nile en concierto

Más información

El concierto coruñés está organizado por la República Musical Mardi Gras, que mantiene su compromiso con el apoyo a la música local y ya tiene en marcha la próxima Rock Jam en Mardi Gras el día 26 de marzo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Xunta y Fegamp firman el acuerdo para implantar la red de ayuntamientos contra acoso escolar y fomentar la coordinaciónEl conselleiro de EducaciÃ³n, Ciencia, Universidades e FP, RomÃ¡n RodrÃ­guez, y el presidente de la FederaciÃ³n Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, han firmado este miÃ©rcoles el acuerdo para poner en marcha la red de ayuntamientos contra el acoso escolar. Se trata de una red que nace con el objetivo de fortalecer la coordinaciÃ³n entre instituciones para "sensibilizar, prevenir y actuar" ante esta problemÃ¡tica.POLITICA XUNTA

Xunta y Fegamp firman el acuerdo para implantar la red de ayuntamientos contra el acoso escolar
EP
Incendio en Miranda del Ebro

Tres muertos en el incendio en una vivienda en Miranda y cuatro heridos, entre ellos dos niños
EFE
Koldo García

Koldo dice que se irá conociendo "la verdad con el tiempo" porque "esto acaba de empezar"
EFE
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de este miércoles del Parlamento de Galicia

El Parlamento apoya que A Coruña sea la sede del centro europeo de I+D+i en recursos humanos
EFE