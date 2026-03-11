Una persona evacuada por un escape de gas en A Coruña

Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos de A Coruña CEDIDA

Una persona ha tenido que ser evacuada por un escape de gas en A Coruña.

Según el 112 Galicia, minutos después de las 12.00 horas de este miércoles varios particulares solicitaron asistencia sanitaria para una persona en la calle de Fonte Elviña, con un posible escape de gas.

El 112 alertó al 061, a los Bomberos de A Coruña y a la Policía Nacional.

Una vez en el punto, las mediciones confirmaron el escape de gas, mientras que la persona afectada tuvo que ser trasladada por el personal sanitario hasta el hospital.