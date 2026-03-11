Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una persona evacuada por un escape de gas en A Coruña

Efe
11/03/2026 14:44
Bomberos en Médico Durán
Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos de A Coruña
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Una persona ha tenido que ser evacuada por un escape de gas en A Coruña.

Según el 112 Galicia, minutos después de las 12.00 horas de este miércoles varios particulares solicitaron asistencia sanitaria para una persona en la calle de Fonte Elviña, con un posible escape de gas.

Intervención de los Bomberos

Los Bomberos intervienen en Historiador Vedia debido a un escape de gas

Más información

El 112 alertó al 061, a los Bomberos de A Coruña y a la Policía Nacional.

Una vez en el punto, las mediciones confirmaron el escape de gas, mientras que la persona afectada tuvo que ser trasladada por el personal sanitario hasta el hospital

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Varios coches circulan por la AP-9

Liberan a una persona tras volcar con su vehículo en Abegondo
Redacción
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC

Vecinos de la Obra inicia una ofensiva institucional para exigir la apertura de Corbeiroa
Lucía Tenreiro
Alizzz

Alizzz, un icono del pop español que llega a A Coruña de la mano de SON Estrella Galicia
Redacción
El ideal gallego

Corte de tráfico en Ángel Rebollo durante mes y medio para reformar la calle
Redacción