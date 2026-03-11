Un herido en un alcance en la autopista a la entrada de A Coruña

Accidente a la salida de la autopista AP-9 CEDIDA

La autopista AP-9, en sentido entrada a la ciudad, justo a su paso por Alfonso Molina, ha registrado un accidente en el que se han visto implicados un camión y un turismo. Al lugar acudió la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061.

Las primeras informaciones apuntan a que la víctima circulaba en el turismo. Sin embargo, el alcance, que tuvo lugar a las nueve y veinte de la mañana, no fue grave, y el camión pudo abandonar poco después el escenario de los hechos.

La Policía Local señala que el tráfico es denso debido a la lluvia y el corte de un carril provocó retenciones.