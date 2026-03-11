Turistas estadounidenses, japoneses y europeos llenarán A Coruña para ver el eclipse de Sol

Colas para sacarse una foto en la Ventana al Atlántico Archivo El Ideal Gallego

Todas las miradas están puestas en el 12 de agosto. El eclipse total de Sol, el evento astronómico del siglo, no solo moviliza a las administraciones, quienes tienen que coordinar los retos de movilidad y seguridad de cara a esta fecha, sino que los hoteles gestionan desde hace meses reservas de miles de turistas que eligen A Coruña como destino para ver un acontecimiento de tal magnitud.

Y dentro del aluvión de personas que llegarán a la ciudad en la segunda semana de agosto, los perfiles son de lo más variado. El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, explica que, dentro de las reservas individuales –que no dependen de agencias de viaje–, “hay un perfil de clientes extranjero muy importante que viene exclusivamente a ver este eclipse. Hemos detectado que hay un volumen muy alto de grupos de Estados Unidos que han reservado habitaciones”.

El director de Viajes Embajador y miembro del consejo directivo de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi), Óscar Regal, aporta más nacionalidades a la lista: “Hay un potente perfil de cliente norteamericano, pero también de japoneses y europeos, entre otros”. Es más, cientos de ellos llegarán para pasar una media de entre cinco y siete noches alojados en la ciudad. Y el motivo no es otro que un congreso de cosmología con potentes de muy alto nivel. Uno de los varios que tendrán lugar en la urbe con motivo del eclipse.

Ponentes

El congreso New Frontiers in Cosmology se celebrará en el Rectorado de la Universidad, del 10 al 14 de agosto, coincidiendo con el eclipse. Este congreso cuenta con el apoyo conjunto de la Universidad de A Coruña, la Fundación Simons y el Centro de Física Cosmológica de Berkeley. Además, Viajes Embajador es el organizador técnico de dicho evento. Este congreso, apunta Regal, “pone de manifiesto la importancia del cliente MICE –de congresos o negocios–. Entre 400 y 500 personas asistirán esa semana al evento, y ya hay reservas no solo confirmadas, sino pagadas. El impacto económico que dejará en la ciudad será muy alto”. Entre los ponentes confirmados hay profesionales de Harvard, la Universidad de Berkeley, de Connecticut o de Princeton, entre otras.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidió este lunes una reunión con los municipios del área, además de diferentes organismos de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El encuentro se centró en la planificación de los dispositivos de seguridad, movilidad y emergencias a partir de la definición, por parte de los municipios, de los puntos de observación del eclipse.

Cada municipio deberá seleccionar los espacios en los que se prevé que haya buena visibilidad y que cuenten con servicios adecuados para acoger concentraciones de personas, tanto en accesos como movilidad y aparcamiento. El fin es reforzar con antelación los dispositivos de seguridad, emergencias y tráfico. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará en la urbe a las 19.30, siendo el máximo de la totalidad a las 20.28 horas.

Precios y ocupación

Los hoteles ya registraban en enero más de un 40% de las reservas habituales en esas fechas, según el presidente de Hospeco y también director del NH Collection Finisterre. El alud de reservas viene acompañado de precios estratosféricos para muchos. Mientras la gran mayoría de los alojamientos no aceptan reservas solo para pasar en ellos la noche del 12 de agosto, otros piden por habitación precios que alcanzan los 1.354 euros. Y, con el paso de las horas, las plazas disponibles descienden y el coste de las estancias crece.

La urbe no ha vivido un acontecimiento astronómico similar desde 1905, y el siguiente no será hasta 2480, por lo que la de este año es una oportunidad única para ver un evento de tal magnitud. o que está claro es que los hoteles registrarán un agosto, en plena temporada alta, con casi un lleno absoluto con más antelación de la habitual