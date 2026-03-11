La promoción que transformará Eirís pone a la venta más viviendas a los pies del Chuac

Obras en la parcela de Residencial Casablanca Patricia G. Fraga

Ocho edificios y más de 240 viviendas conformarán la promoción que seguirá transformando el barrio de Eirís. A los pies del parking del Chuac, Residencial Casablanca es el proyecto en construcción por parte de dos promotoras, Tecniobras y Taboada y Ramos. Dividido en dos fases, Casablanca 1 y Casablanca 2, cada una incluye cuatro edificios de más de 120 pisos. Mientras las obras avanzan, se ha puesto en venta una nueva fase, con precios que abarcan desde los 274.000 euros hasta los 375.000.

Con parcelas ajardinadas y cerradas de 6.000 metros cuadrados, Residencial Casablanca dotará de piscina exterior, parque infantil y zonas verdes. Tal y como informan desde la inmobiliaria, la promoción cuenta con “espectaculares vistas al mar y su orientación solar, acompañadas de la calidad, diseño, confort, seguridad y eficiencia energética que brindará su construcción, convierten esta promoción de viviendas, que se finalizará en el último trimestre de 2026, en una oportunidad única para cualquier interesado en adquirir una vivienda de nueva construcción en la ciudad”. La entrega de llaves, informan, será en 2027. Todas las viviendas cuentan con terraza y plaza de garaje incluidas en el precio, que varía según el tamaño y número de dormitorios.

La obra nueva en Eirís también viene de la mano de otra promoción a unos metros de Residencial Casablanca. Un inmueble con más de 100 viviendas, cuatro alturas, una planta baja y un ático: Célere Eirís. Este proyecto residencial, al 100% vendido, ya está entregado. La promoción, compuesta por 101 viviendas plurifamiliares y diez viviendas unifamiliares, incluía una exclusiva sala social-gourmet, un parque infantil y parking para bicicletas.

Pero no solo eso, Célere Eirís contaba con el ‘Espacio Salud’: un espacio cardioprotegido, consistente en la instalación de un desfibrilador externo para poder utilizar en caso de que se produzca una emergencia cardiaca, así como dispositivo anti-atragantamiento. Dos promociones que añaden vivienda nueva a un barrio en plena expansión y que también atraviesa la renovación y ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).