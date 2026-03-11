Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los vecinos de Monte Mero protestan ante al Kiosko Alfonso

Denuncian el apoyo municipal al proyecto de la Xunta que demolerá sus casas

Abel Peña
11/03/2026 22:15
Protesta plataforma monte mero delante del kiosko Alfonso
Los afectados por la construcción de Monte Mero se manifestaron hoy frente al Kiosko Alfonso aprovechando la inauguración de la muestra Emigrantas, a la que acudió la alcaldesa, Inés Rey. Bajo el lema 'Monte Mero xa existe, Monte Mero resiste', los residentes de la zona reclaman un mejor trato por parte de la Xunta. 

Si no se cambia el Proxecto de Interés autonómico (PIA) de la Xunta, que planea construir allí 4.300 viviendas y aprobado por el Ayuntamiento, cerca de 180 personas pasarían de disponer de una casa a quedar sin techo, puesto que se planea demolerlas. 

Los afectados de Monte Mero tratarán de salvar sus viviendas con alegaciones al estudio de impacto ambiental

