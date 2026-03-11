Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los planes Inditex en 2026: abrirá su primera tienda en la isla caribeña de Curaçao y Bershka se estrenará en Brasil y Estados Unidos

Zara Home tendrá sus primeros comercios en Irlanda y Noruega

Iván Aguiar
Iván Aguiar
11/03/2026 08:39
Una tienda de Bershka
La presentación de los resultados de Inditex correspondientes al ejercicio del año pasado también han servido para conocer sus planes para este 2026. El hito más destacado es que abrirá un nuevo mercado en la isla caribeña de Curaçao.

El grupo textil también detalla que Bershka lanzará sus primeras tiendas en Brasil y Estados Unidos. Mientras que Massimo Dutti continuará con su expansión en Estados Unidos con tiendas en Miami Brickell y Nueva York Soho. Además, abrirá sus primeras tiendas en Dinamarca y Noruega. 

La multinacional Inditex tiene su sede en el polígono de Sabón

Inditex sorprende con unas cifras récord y supera la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio

Zara Home tendrá sus primeras tiendas en Irlanda y Noruega. En este 2026 también se prevé que Lefties continúe su expansión con sus primeras aperturas en el Reino Unido y Francia. En cuanto a Pull&Bear, la compañía indica que abrirá en Dinamarca.

Más iniciativas

Inditex ha explicado que sus prioridades en este año serán "la mejora de nuestra propuesta de moda", la "atención al cliente", su "enfoque en la sostenibilidad" y el "crecimiento continuo" de los equipos de la empresa. 

"Nuestro modelo de negocio, caracterizado por la flexibilidad, la capacidad de respuesta y el aprovisionamiento en proximidad durante la temporada, nos permite reaccionar a las tendencias de moda, reforzando así nuestra posición única en el mercado. Invirtiendo continuamente en tiendas, el canal online global y las plataformas logísticas centralizadas, con un enfoque en la sostenibilidad, seguiremos generando crecimiento a largo plazo", afirma el grupo textil.

También asegura que desarrolla "una serie de iniciativas en áreas clave para los próximos años". En cuanto a su propuesta de moda, detalla que seguirá apostando por "la creatividad, la calidad y el diseño" de todos sus productos y reforzando "las iniciativas comerciales" de todos sus conceptos. 

"Las colecciones muestran nuestro fuerte compromiso con la creatividad gracias al talento de nuestros equipos que se enfocan cada día en la innovación y en adaptarse a aquello que están buscando nuestros clientes. En línea con años anteriores, continuamos desarrollando proyectos especiales en colaboración con algunos de los más prestigiosos creadores de la moda, el arte y la cultura", afirma Inditex.

