El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Policía Nacional efectúa una redada en Os Mallos

Se trata de un conocido punto que genera problemas y protestas vecinales

Abel Peña
Abel Peña
11/03/2026 09:59
Redada en Os Mallos
Redada en Os Mallos
Patricia G. Fraga
La Policía Nacional actúa en el problemático edificio del número 58 de la calle Vizcaya, en Os Mallos, donde existe una pensión que fue escenario de una asesinato años atrás. El lugar es frecuentado por individuos marginales y criminales habituales, lo que trae de cabeza a los vecinos.  

De hecho, los vecinos de Os Mallos protagonizaron una cacerolada contra este piso hace un par de años. En estos momentos, unidades de la Policía Local apoyan a la Policía Nacional en el dispositivo. 

También se está llevando a cabo otra actuación en el número 14 de la calle Barcelona. Presumiblemente, también por drogas

