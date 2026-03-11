Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La guía para el San Patricio de A Coruña: dónde beber, bailar y comer

Un festival de tres días, un Ayuntamiento involucrado y un riego de cerveza sin parangón en años anteriores convierten la ruta Pub Crawl en la mayor fiesta temática que se recuerda en la ciudad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/03/2026 18:10
mapa de la ruta Pub Crawl
mapa de la ruta Pub Crawl
EC
La cuarta edición de la ruta Pub Crawl ha conseguido superar todas las barreras, tanto físicas como administrativas. Por un lado, con la llegada al Zalaeta Rugby de Arteixo, se ha hecho también un evento metropolitano. Por el otro, la entrada definitivamente del Ayuntamiento ha institucionalizado una forma a la coruñesa de brindar por el patrón de Irlanda. El Saint Patrick’s Festival, con tres días de música y cuya programación adelantó El Ideal Gallego la pasada semana, será en esta ocasión la gran novedad. .

mapa de la ruta Pub Crawl
mapa de la ruta Pub Crawl
EC
San Patricio, durante la celebración de la ruta Pub Crawl 2025

Así será el festival de tres días que prepara A Coruña por San Patricio

La cuarta edición de la ruta Pub Crawl ha conseguido superar todas las barreras, tanto físicas como administrativas. Por un lado, con la llegada al Zalaeta Rugby de Arteixo, se ha hecho también un evento metropolitano. Por el otro, la entrada definitivamente del Ayuntamiento ha institucionalizado una forma a la coruñesa de brindar por el patrón de Irlanda. El Saint Patrick's Festival, con tres días de música y cuya programación adelantó El Ideal Gallego la pasada semana, será en esta ocasión la gran novedad.

