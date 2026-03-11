La guía para el San Patricio de A Coruña: dónde beber, bailar y comer

mapa de la ruta Pub Crawl EC

La cuarta edición de la ruta Pub Crawl ha conseguido superar todas las barreras, tanto físicas como administrativas. Por un lado, con la llegada al Zalaeta Rugby de Arteixo, se ha hecho también un evento metropolitano. Por el otro, la entrada definitivamente del Ayuntamiento ha institucionalizado una forma a la coruñesa de brindar por el patrón de Irlanda. El Saint Patrick’s Festival, con tres días de música y cuya programación adelantó El Ideal Gallego la pasada semana, será en esta ocasión la gran novedad. .

