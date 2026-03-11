Intercentros se presenta con 52 actuaciones dispuestas a llenar el Coliseum de solidaridad

Presentación de la XXIV Gala Intercentros en la Fnac Quintana

La cuenta atrás para la XXIV edición del Festival Intercentros ya está en marcha. El certamen solidario se presentó este miércoles en el espacio cultural de Fnac A Coruña, que se quedó pequeño para acoger a organizadores, participantes y representantes institucionales en un acto que mezcló intervenciones, actuaciones musicales y mucho ambiente previo a la gran gala del viernes.

La sala, situada en el antiguo espacio de cafetería del establecimiento, se llenó por completo para una presentación conducida por David Seisdedos que sirvió para avanzar algunos de los detalles del evento que el próximo viernes 13 de marzo a las 17.00h. reunirá a miles de personas en el Coliseum de A Coruña.

La edición de este año contará con 52 actuaciones y la participación de más de 30 instituciones, lo que volverá a convertir el festival en una de las grandes citas culturales de la comunidad educativa de la ciudad, en una gala cuya recaudación se destinará íntegramente a Dano Cerebral A Coruña y Boanoite.

Durante el acto intervino el concejal Juan Ignacio Borrego, que recordó entre risas su participación del año pasado. “Este año non canto, que xa choveu dabondo”, bromeó, antes de agradecer la implicación del padre Rodrigo en el proyecto y destacar “lo precioso que es apoyar a asociaciones de la ciudad”. También señaló que la alcaldesa, Inés Rey, tiene intención de asistir al festival, aunque un pequeño percance le impide confirmar todavía su presencia.

El propio padre Rodrigo subrayó el trabajo que hay detrás del evento y el esfuerzo de los participantes es lo más gratificante sobre todo "cuando se dedican a un fin tan bonito como este”.

La presentación incluyó varias actuaciones que sirvieron como anticipo de lo que se verá en el Coliseum. Alumnas del Colegio Santo Domingo interpretaron 'Si tú la quieres', mientras que jóvenes del Hogar Santa Margarita ofrecieron una versión de 'When We Were Young' de Adele. La escuela Danza 10 completó el programa con una actuación de baile.

Además, se anunció que Inditex ha producido más de 1.200 camisetas oficiales del festival, que han corrido a cargo de la multinacional coruñesa.

En nombre de las entidades beneficiarias, Sara Alvar, de la Asociación Boanoite, agradeció la implicación de centros y organizadores y destacó que “no hay proyecto más bonito que apoyar a asociaciones como la nuestra a través de la música y la educación”. Por su parte, el presidente de Dano Cerebral A Coruña, Juan Luis Delgado, cerró el turno de intervenciones con humor: “Antes de venir le pedí a ChatGPT que me hiciese un discurso y me dijo que si estaba el padre Rodrigo no había nada que hacer”.

Delgado recordó que las 1.200 personas que podrán disfrutar del festival son “1.200 altavoces”para dar visibilidad a la labor de la entidad y animó al público a llenar el Coliseum.

El acto concluyó con un animado baile colectivo al ritmo de 'La Pera', protagonizado de nuevo por alumnas del Colegio Santo Domingo y con el público sumándose desde sus asientos, en un cierre festivo que dejó claro el ambiente que se disfrutará el viernes en el certamen.