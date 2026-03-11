Inditex sorprende con unas cifras récord y supera la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio

Nuevas oficinas de Zara en su sede central Germán Barreiros

El gigante de la moda Inditex, la empresa de mayor valor en la Bolsa española, ha presentado este miércoles los resultados correspondientes al ejercicio completo de 2025. Como ya se ha convertido en costumbre, ha vuelto a sorprender a los inversores con unas cifras récord. Como hitos más destacados, superó la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio por primera vez y obtuvo una facturación de 39.864 millones de euros.

El beneficio neto creció un 6% hasta llegar a los 6.220 millones de euros, según los datos comunicados esta mañana por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto supone que incluso se han batido los pronósticos de analistas como Bloomberg, que había estimado 6.151 millones de euros de beneficio.

La multinacional explica que las colecciones fueron "bien recibidas" por los clientes. "Las ventas crecieron un 3,2%, hasta los 39.864 millones de euros, con una evolución muy satisfactoria tanto en tienda como online, positiva en todos los formatos y, a tipo de cambio constante —métrica contable y financiera que elimina el impacto de las fluctuaciones monetarias al comparar resultados empresariales entre periodos—, en todas las zonas geográficas. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7,0%", destaca.

Las ventas online tuvieron un buen desempeño el año pasado y crecieron un 4,8%, alcanzando los 10.656 millones de euros. La matriz de Zara detalla que la "integración" de sus operaciones en tienda y por internet permite ofrecer "una experiencia omnicanal global" al servicio de los clientes.

Futuro

Inditex también ha realizado un avance de sus previsiones para el futuro. Según ha explicado, las colecciones del período de primavera y verano han sido "muy bien recibidas por los clientes". "Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante aumentaron un 9% entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de 2026 en comparación con el mismo período en 2025", afirma.

Además, ha informado de que estima unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026 para seguir reforzando el "crecimiento a largo plazo". Estas actuaciones se dedicarán principalmente a la optimización de espacios comerciales, la integración tecnológica y la mejora de las plataformas online

El consejero delegado, Óscar García Maceiras, asegura que “estos resultados" reflejan "la capacidad" de los equipos de la compañía para honrar "la confianza que millones de clientes" depositan "cada día" en los ocho formatos comerciales del grupo textil. También indica que entender los "deseos" de los consumidores y ofrecer "el mejor producto y una experiencia diferencial" es la base que sustenta la "expectativa de crecimiento a largo plazo".

Otro anuncio que ha comunicado Inditex este miércoles es que el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción. Se abonará en dos pagos iguales: el 4 mayo 2026 se realizará un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario. El 2 noviembre 2026 se producirá el segundo, de 0,875 euros por acción.

Expansión

El crecimiento continuado es una característica que ha acompañado durante años a la empresa que posee marcas tan reconocidas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y Lefties. Entre 2015 y 2024 ya había conseguido mejorar sus resultados en todos los ejercicios, a excepción de 2020, cuando se produjo la crisis sanitaria del coronavirus, lo que paralizó durante meses la actividad económica mundial. Ahora 2025 se suma a esta lista de éxitos, tras los números tan positivos presentados por la compañía.

Los números de la compañía fundada por Amancio Ortega han resistido embates de altura registrados en estos últimos años, como el estallido de la guerra que enfrenta a Rusia y a Ucrania en 2022 —que propició que tuviese que vender su negocio en el primero de estos países y cesar su actividad en el segundo— o el cambio en la dirección del grupo, también ese mismo año, con la salida de Pablo Isla de la presidencia y la llegada de Marta Ortega como presidenta y de Óscar García Maceiras como consejero delegado. Ahora, debe hacer frente al impacto de la guerra en Irán, que ha desestabilizado toda la región de Oriente Medio, donde Inditex está presente.