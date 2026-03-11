Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hi Coruña aborda la menopausia desde la salud y la literatura en un nuevo episodio de 'Érase una red'


Redacción
11/03/2026 15:04
El podcast coruñés “Érase una red”
El podcast coruñés “Érase una red”
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El espacio de HI Coruña acogerá este jueves 12 de marzo a las 19.00 el episodio 12 de Érase una red, el ciclo de tertulias que conecta literatura, ciencia y tecnología para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo entre disciplinas.

Bajo el título Diario de una mudanza, este encuentro estará dedicado a reflexionar sobre una etapa clave en la vida de las mujeres: el climaterio y la menopausia. La conversación tomará como punto de partida la obra homónima de la escritora argentina Inés Garland, un texto de prosa incisiva y elegante que pone palabras a los silencios que durante décadas han rodeado este proceso vital.

Salud, tecnología y narrativa se entrelazarán en una tertulia que abordará el cuerpo, el tiempo y el cambio desde distintas perspectivas, así como el creciente interés médico, mediático y empresarial por una etapa que durante mucho tiempo permaneció invisibilizada y que hoy comienza a situarse en el centro de la conversación pública.

Inauguración de Hi Coruña

HI Coruña dialoga sobre el poder, la tecnología y la libertad en 'Érase una Red'

Más información

La sesión estará moderada y presentada por la escritora Silvia Salgado, que tenderá un puente de diálogo entre dos invitadas de referencia en sus respectivos ámbitos: Carol Strate, especialista en ginecología y responsable del proyecto Alumbra Mujer, y Shaila Calvo, responsable de eSalud en Gradiant. El centro tecnológico Gradiant lleva a cabo diferentes proyectos de investigación y desarrollo en el uso de datos e inteligencia artificial aplicados al ámbito sanitario, explorando nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la atención y el bienestar de las personas.

En este episodio, Érase una red propone una conversación abierta sobre investigación, bienestar y conocimiento en torno a la menopausia, invitando al público a atravesar uno de los grandes tabúes sociales desde la palabra, la ciencia y la tecnología.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Varios coches circulan por la AP-9

Liberan a una persona tras volcar con su vehículo en Abegondo
Redacción
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC

Vecinos de la Obra inicia una ofensiva institucional para exigir la apertura de Corbeiroa
Lucía Tenreiro
Alizzz

Alizzz, un icono del pop español que llega a A Coruña de la mano de SON Estrella Galicia
Redacción
El ideal gallego

Corte de tráfico en Ángel Rebollo durante mes y medio para reformar la calle
Redacción