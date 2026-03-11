Hi Coruña aborda la menopausia desde la salud y la literatura en un nuevo episodio de 'Érase una red'

El podcast coruñés “Érase una red”

El espacio de HI Coruña acogerá este jueves 12 de marzo a las 19.00 el episodio 12 de Érase una red, el ciclo de tertulias que conecta literatura, ciencia y tecnología para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo entre disciplinas.

Bajo el título Diario de una mudanza, este encuentro estará dedicado a reflexionar sobre una etapa clave en la vida de las mujeres: el climaterio y la menopausia. La conversación tomará como punto de partida la obra homónima de la escritora argentina Inés Garland, un texto de prosa incisiva y elegante que pone palabras a los silencios que durante décadas han rodeado este proceso vital.

Salud, tecnología y narrativa se entrelazarán en una tertulia que abordará el cuerpo, el tiempo y el cambio desde distintas perspectivas, así como el creciente interés médico, mediático y empresarial por una etapa que durante mucho tiempo permaneció invisibilizada y que hoy comienza a situarse en el centro de la conversación pública.

La sesión estará moderada y presentada por la escritora Silvia Salgado, que tenderá un puente de diálogo entre dos invitadas de referencia en sus respectivos ámbitos: Carol Strate, especialista en ginecología y responsable del proyecto Alumbra Mujer, y Shaila Calvo, responsable de eSalud en Gradiant. El centro tecnológico Gradiant lleva a cabo diferentes proyectos de investigación y desarrollo en el uso de datos e inteligencia artificial aplicados al ámbito sanitario, explorando nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la atención y el bienestar de las personas.

En este episodio, Érase una red propone una conversación abierta sobre investigación, bienestar y conocimiento en torno a la menopausia, invitando al público a atravesar uno de los grandes tabúes sociales desde la palabra, la ciencia y la tecnología.