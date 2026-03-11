Tráfico denso en Cuatro Caminos, en una imagen de 2022 Quintana

La zona de la fuente de Cuatro Caminos sufrió importantes retenciones hace 25 años debido a un accidente entre un autobús urbano de la línea 4 y un turismo, por suerte sin heridos. Fue a media tarde y eso motivó que el tráfico se complicara, sobre todo debido a que era sábado y muchos coruñeses aprovecharon para visitar las superficies comerciales. Hace 50 años, a estas alturas de 1976, era noticia la pintora Olga Cacho, que iba a inaugurar una muestra en el salón de exposiciones del palacio de María Pita. En 1951, 75 años atrás, El Ideal Gallego informaba del cierre de dos chatarrerías por diferentes irregularidades. Hace un siglo, el 11 de marzo de 1926, el ministro Calvo Sotelo visitaba la ciudad para participar en varios actos.

Domingo, 11 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Caos en Cuatro Caminos tras el choque de un bus urbano y un coche

Un autobús urbano de la línea 4 chocó a media tarde de ayer, 10 de marzo de 2001, con un coche en las cercanías de la plaza de Cuatro Caminos. El vehículo, un Opel Vectra nuevo, quedó destrozado tras el aparatoso accidente, que, al parecer, se produjo cuando el conductor del bus se saltó el ceda el paso. Una familia con un niño pequeño viajaba en el turismo. Pero, según los agentes policiales, no se registraron heridos en ninguno de los vehículos. Un taxista avisó al equipo de atestados que, según los testigos, tardó media hora en llegar. Así que el tráfico se vio seriamente perjudicado, sobre todo al ser una tarde de sábado y cerca de las superficies comerciales.

Mientras, el Dépor volvió a mostrar su mejor cara y gracias a los tantos de Pandiani y Tristán –ambos marcaron dos dianas­– consiguió golear al Numancia (4-1). Los coruñeses tuvieron paciencia hasta romper el cerrojo visitante.

Jueves, 11 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | La pintora Olga Cacho, en la Enciclopedia Gallega

“Después de mi inclusión en la Enciclopedia Gallega, como pintora representativa de Galicia, creo haber conseguido un lugar en el mundo pictórico de esta tierra. Un lugar al que, lo confieso, aspiraba. La reseña de mi periplo pictórico para la enciclopedia la ha escrito el crítico don Fernando Mon”. Tal ha sido el saludo de la pintora Olga Cacho Benito, que además, mañana, 12 de marzo de 1976, expone sus obras en el salón de exposiciones del Ayuntamiento de La Coruña. “Después de cuatro años de una lucha titánica y de un gran esfuerzo por mi parte, tras haber realizado un trabajo ímprobo y habiéndome dedicado de lleno a la pintura, creo que he conseguido un puesto en la pintura gallega”, añadió la artista.

Mientras, la junta directiva de la Agrupación Folklórica Aturuxo celebró su reunión mensual acordando nombrar presidente de honor a don Manuel Fraga Iribarne.

Domingo, 11 de marzo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Cerradas dos chatarrerías por irregularidades

Por habérseles intervenido objetos de procedencia ilícita en los establecimientos de chatarrería de su propiedad y por incumplimiento de las disposiciones por que se regulan los mismos, han sido sancionados con el cierre de aquellos, los situados en calle de San José, número 2, propiedad de Saturnino Pérez Pérez, y en calle Comandante Fontanes, propiedad de Amadeo Gea Bernat.

Por otra parte, a menos que el tiempo lo impida, hoy, 11 de marzo de 1951, en la Plaza de Toros, a las doce en punto de la mañana, será el acto de popular homenaje al Papa con dos motivos: para conmemorar el XII aniversario de su coronación y para escuchar el mensaje que Su Santidad en tan señalado día dirigirá al pueblo español. Aunque en principio se ha escogido la Plaza de Toros, si el tiempo estuviese lluvioso el acto se trasladará a la Plaza de María Pita a la misma hora.

Jueves, 11 de marzo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Calvo Sotelo interviene en el Certamen del Ahorro

El ministro de Hacienda, señor Calvo Sotelo, conversando con los periodistas, ha hecho las siguientes manifestaciones. “Estaré en La Coruña desde el viernes hasta el lunes y tomaré parte en los diversos actos que se están organizando. El viaje es oficial, pero no político. Intervendré, en nombre del Gobierno, en el sexto Certamen del Ahorro”, avanzó.

La fiesta del sexto Certamen del Ahorro se celebrará mañana, 12 de marzo de 1926, a las cinco de la tarde en el teatro Rosalía de Castro. Una vez haya entrado la Presidencia, se cerrarán las puertas. Se espera la llegada de muchas personalidades que tienen pedidas invitaciones para asistir al acto, el que por las impresiones que tienen recibidas los organizadores y por el entusiasmo que reina ha de resultar brillantísimo.