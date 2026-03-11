Guía para saber cuándo hay huelga de médicos en el mes de marzo en A Coruña

Varios sanitarios, en una concentración en el centro de salud de Adormideras Protesta de médicos en el centro de salud de Adormideras Quintana

Los ciudadanos coruñeses llevan meses viviendo el impacto de las huelgas de médicos, que dejan miles de cancelaciones a sus espaldas en un conflicto que, de momento, no ve la luz al final del túnel. Marzo se sitúa como el mes con más impacto, con un paro indefinido y diferentes convocatorias que se solapan en distintos servicios, un escenario que no hace nada sencillo a los pacientes saber a qué se enfrentan ni cuándo serán atendidos por los médicos. Estas son algunas claves.

El inicio y sus réplicas

Diciembre marcó el pistoletazo de salida de las protestas de los médicos contra el Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad. A esta convocatoria estaban llamados médicos de Atención Primaria y especializada del Sistema Nacional de Salud, que reclaman un estatuto propio que recoja las características de este colectivo.

Esta huelga tuvo su réplica en enero, cuando se acordó que se repitiese una vez al mes hasta alcanzar un acuerdo con el Gobierno central. En el mes de marzo, el paro está convocado para la próxima semana, del 16 al 20, a la que le seguirán otra en abril (del 27 al 30), mayo (del 18 al 22) y junio (del 15 al 19).

El otro inicio del conflicto en Galicia

Al conflicto estatal se suma otra protesta, en este caso contra la Consellería de Sanidade. Los médicos de Atención Primaria comenzaron en noviembre una ofensiva que tiene como reivindicación central la limitación de agendas médicas, donde denuncian “sobrecarga asistencial”.

Pese a que varios sindicatos llegaron a un acuerdo en noviembre, O’Mega convocó una huelga indefinida desde el 2 de marzo ante la “falta de diálogo” por parte de Sanidade, cuyo conselleiro acusó a esta entidad de no cumplir con “las condiciones básicas” para negociar. Antonio Gómez Caamaño asegura, además, que la medida de establecer un límite máximo en las agendas de los médicos de familia “no va a solucionar el problema”.

Aunque hubo varios intentos de llegar a un acuerdo, el conflicto continúa y cada vez escala más, afectando a más niveles asistenciales. Según anunció el sindicato, los médicos ya han cesado su actividad voluntaria en los hospitales, lo que está impactando gravemente en las cancelaciones de citas en el área de A Coruña, donde desde el inicio de las protestas en diciembre acumula más de 15.000 procesos asistenciales afectados, la mayoría ya reprogramados.

Marzo como punto de unión de las protestas

Ambos conflictos, estatal y autonómico, se juntaron en el mes de marzo, que desde el día 2 se vio afectado por la huelga indefinida en los centros de salud convocada por O’Mega –que ayer tuvo un seguimiento de un 5% en el área coruñesa– y desde el 16 lo hará también por la general para todos los médicos, por lo que se verán afectados los hospitales.

A ellas se suma un nuevo paro convocado por la CIG para mañana a la que están llamados todos los trabajadores de Atención Primaria.