García Maceiras ve "limitado" el impacto de la guerra de Irán en el negocio de Inditex

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, analizó este miércoles los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio de 2025 y compartió su visión sobre el posible impacto de la guerra de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, en el negocio del grupo textil.

"El impacto hasta la fecha ha sido limitado y hay que tener en cuenta que en esos mercados operamos a través de franquicias", explicó. También detalló que en los primeros días tras el estallido del conflicto "algunas tiendas" cerraron sus puertas y que actualmente la red de tiendas de la compañía ya está "mayoritariamente abierta".

"Se mantiene un entorno incierto, lógicamente seguimos monitorizando el conflicto, tratando de garantizar la seguridad clientes y colaboradores", aseguró.

Además, García Maceiras aclaró que la multinacional textil considera que no esta situación no impactará "en precios" para los clientes, porque "desde hace tiempo" se aplica "una política de precios estable".

Según los datos más recientes, la compañía textil cuenta con más de medio centenar de tiendas en la zona de Oriente Medio. La mayor parte de ellas se encuentran ubicadas en Arabia Saudí, Israel y Emiratos Árabes Unidos. El resto se distribuyen entre Qatar, Kuwait, Líbano, Jordania, Baréin y Omán.

América

La situación geopolítica mundial centró una parte importante de la intervención del consejero delegado de Inditex. Preguntado por la situación del mercado de Estados Unidos, aseguró que la empresa seguirá siendo capaz de captar "nuevas oportunidades en un mercado tan relevante". "Nuestra estrategia continúa siendo la misma, con crecimiento selectivo. Estimamos cerrar el año en entorno a las 110 tiendas. Estamos presente en 26 estados y seguimos viendo oportunidades de crecimiento", señaló.

En cuanto a los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump el pasado año, relató que no se esperaba un impacto "relevante" porque una de las claves del éxito de la empresa es la "diversificación" y la "flexibilidad del modelo de negocio".

Reformas

Durante su intervención, el consejero delegado de Inditex explicó que en este 2026 se producirá la apertura de un nuevo mercado en la isla caribeña de Curaçao y que se proyecta diversas reformas de locales emblemáticos por todo el mundo.

"Queremos mantener la frescura y la vigencia de todos nuestros formatos comerciales. Queremos seguir siendo una empresa joven que consiga emocionar a sus clientes", resaltó.