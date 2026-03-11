Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

García Maceiras ve "limitado" el impacto de la guerra de Irán en el negocio de Inditex

"Lógicamente seguimos monitorizando el conflicto, tratando de garantizar la seguridad clientes y colaboradores", asegura

Iván Aguiar
Iván Aguiar
11/03/2026 12:22
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras
Europa Press
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, analizó este miércoles los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio de 2025 y compartió su visión sobre el posible impacto de la guerra de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, en el negocio del grupo textil.

"El impacto hasta la fecha ha sido limitado y hay que tener en cuenta que en esos mercados operamos a través de franquicias", explicó. También detalló que en los primeros días tras el estallido del conflicto "algunas tiendas" cerraron sus puertas y que actualmente la red de tiendas de la compañía ya está "mayoritariamente abierta". 

Los planes de Inditex en 2026: abrirá su primera tienda en la isla caribeña de Curaçao y Bershka se estrenará en Brasil y Estados Unidos

Más información

"Se mantiene un entorno incierto, lógicamente seguimos monitorizando el conflicto, tratando de garantizar la seguridad clientes y colaboradores", aseguró.

Además, García Maceiras aclaró que la multinacional textil considera que no esta situación no impactará "en precios" para los clientes, porque "desde hace tiempo" se aplica "una política de precios estable".

Según los datos más recientes, la compañía textil cuenta con más de medio centenar de tiendas en la zona de Oriente Medio. La mayor parte de ellas se encuentran ubicadas en Arabia Saudí, Israel y Emiratos Árabes Unidos. El resto se distribuyen entre Qatar, Kuwait, Líbano, Jordania, Baréin  y Omán.

América

La situación geopolítica mundial centró una parte importante de la intervención del consejero delegado de Inditex. Preguntado por la situación del mercado de Estados Unidos, aseguró que la empresa seguirá siendo capaz de captar "nuevas oportunidades en un mercado tan relevante". "Nuestra estrategia continúa siendo la misma, con crecimiento selectivo. Estimamos cerrar el año en entorno a las 110 tiendas. Estamos presente en 26 estados y seguimos viendo oportunidades de crecimiento", señaló.

En cuanto a los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump el pasado año, relató que no se esperaba un impacto "relevante" porque una de las claves del éxito de la empresa es la "diversificación" y la "flexibilidad del modelo de negocio".

Reformas

Durante su intervención, el consejero delegado de Inditex explicó que en este 2026 se producirá la apertura de un nuevo mercado en la isla caribeña de Curaçao y que se proyecta diversas reformas de locales emblemáticos por todo el mundo.

"Queremos mantener la frescura y la vigencia de todos nuestros formatos comerciales. Queremos seguir siendo una empresa joven que consiga emocionar a sus clientes", resaltó.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Xunta y Fegamp firman el acuerdo para implantar la red de ayuntamientos contra acoso escolar y fomentar la coordinaciónEl conselleiro de EducaciÃ³n, Ciencia, Universidades e FP, RomÃ¡n RodrÃ­guez, y el presidente de la FederaciÃ³n Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, han firmado este miÃ©rcoles el acuerdo para poner en marcha la red de ayuntamientos contra el acoso escolar. Se trata de una red que nace con el objetivo de fortalecer la coordinaciÃ³n entre instituciones para "sensibilizar, prevenir y actuar" ante esta problemÃ¡tica.POLITICA XUNTA

Xunta y Fegamp firman el acuerdo para implantar la red de ayuntamientos contra el acoso escolar
EP
Incendio en Miranda del Ebro

Tres muertos en el incendio en una vivienda en Miranda y cuatro heridos, entre ellos dos niños
EFE
Koldo García

Koldo dice que se irá conociendo "la verdad con el tiempo" porque "esto acaba de empezar"
EFE
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de este miércoles del Parlamento de Galicia

El Parlamento apoya que A Coruña sea la sede del centro europeo de I+D+i en recursos humanos
EFE