Francisco Jorquera no será el candidato del BNG en las próximas municipales de A Coruña

Francisco Jorquera, acompañado de sus compañeros, anuncia su retirada de la vida política al terminar la legislatura AP

Francisco Jorquera, portavoz municipal del BNG en A Coruña, ha anunciado este miércoles que no será el candidato nacionalista en las próximas elecciones municipales.

Acompañado de sus tres compañeros en el Palacio Municipal de María Pita, Jorquera anunció su retirada de la vida política. "A miña vontade é seguir como concelleiro ata o fin de mandato. De momento, teredes que aguantarme", aseguró sonriente.

En cuanto a su sustituto, tendrá que ser escogido por la asamblea local del BNG, que tendrá que valorar también junto al grupo municipal qué ocurre con la Portavocía nacionalista.

Jorquera empezó a militar en el BNG en 1977, cuando todavía el partido era ilegal. "Non me afiliei por expectativas, e sempre procurei ser honesto, non esquecéndome que somos representantes dos cidadáns", explicó.

Jorquera recordó que tendría 66 años en las próximas elecciones. "Nunca deixei de sentirme respaldado, non é un caso de edadismo. As circunstancias persoais son distintas e é o momento de dar por pechada unha etapa".

Preguntado sobre cuál es la lección magistral que deja Jorquera tras sus años en la política aseguró que "non é unha carreira" aunque "hai formas que me dan noxo".