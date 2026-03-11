Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Francisco Jorquera no será el candidato del BNG en las próximas municipales de A Coruña

El portavoz nacionalista anuncia su retirada de la política

Abel Peña
Abel Peña
11/03/2026 10:23
Francisco Jorquera, acompañado de sus compañeros, anuncia su retirada de la vida política al terminar la legislatura
Francisco Jorquera, acompañado de sus compañeros, anuncia su retirada de la vida política al terminar la legislatura
AP
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Francisco Jorquera, portavoz municipal del BNG en A Coruña, ha anunciado este miércoles que no será el candidato nacionalista en las próximas elecciones municipales.

Acompañado de sus tres compañeros en el Palacio Municipal de María Pita, Jorquera anunció su retirada de la vida política. "A miña vontade é seguir como concelleiro ata o fin de mandato. De momento, teredes que aguantarme", aseguró sonriente.

En cuanto a su sustituto, tendrá que ser escogido por la asamblea local del BNG, que tendrá que valorar también junto al grupo municipal qué ocurre con la Portavocía nacionalista.

Francisco Jorquera | “A condición previa para negociar os orzamentos é cumprir o establecido no acordo de investidura”

Más información

Jorquera empezó a militar en el BNG en 1977, cuando todavía el partido era ilegal. "Non me afiliei por expectativas, e sempre procurei ser honesto, non esquecéndome que somos representantes dos cidadáns", explicó.

Jorquera recordó que tendría 66 años en las próximas elecciones. "Nunca deixei de sentirme respaldado, non é un caso de edadismo. As circunstancias persoais son distintas e é o momento de dar por pechada unha etapa".

Preguntado sobre cuál es la lección magistral que deja Jorquera tras sus años en la política aseguró que "non é unha carreira" aunque "hai formas que me dan noxo".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Investigan a tres personas por extorsionar a un vecino de Ordes al que estafaron 2.100 euros
EP
Casi medio centenar de vecinos asistió al encuentro en Meirás

Sada confía en que se atiendan sus alegaciones y evitar la instalación de los almacenes de baterías en Meirás
Lucía Tenreiro
Francisco Jorquera, acompañado de sus compañeros, anuncia su retirada de la vida política al terminar la legislatura

Francisco Jorquera no será el candidato del BNG en las próximas municipales de A Coruña
Abel Peña
Amancio Ortega, durante la celebración del concurso hípico de Casas Novas

Amancio Ortega recibirá este año 3.234 millones en dividendos de Inditex
EP