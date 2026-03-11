Fin a las humedades de los edificios de la calle Ribeira Sacra tras quince años

Edificios en la calle Ribeira Sacra Javier Alborés

Quince años han tardado los vecinos de los edificios de los números 15, 17, 19 y 21 de la calle de Ribeira Sacra, en Novo Mesoiro, en ver cómo empiezan las obras para terminar con las humedades, filtraciones "y frustración" de sus inmuebles.

"Tras muchos intentos fallidos, por fin se ha dado luz verde a la reparación integral de las cubiertas, una obra muy necesaria para garantizar la habitabilidad de estas viviendas", informan desde el barrio de Novo Mesoiro.

Hace dos años que la Xunta licitó los trabajos para realizar obras de mantenimiento en los inmuebles, de promoción pública.

Entonces se destinaron 926.000 euros para la sustitución de la cubierta y la reparación de las humedades. Según las previsiones, los trabajos durarán unos seis meses, por lo que los vecinos esperan que este sea "el último invierno con lluvia dentro de casa".

El avance llega después de que los residentes pidiesen año tras año, durante los últimos quince, la resolución de estos problemas con las humedades y las filtraciones de agua.