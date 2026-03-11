Mi cuenta

A Coruña

Este es el precio máximo de las viviendas de promoción pública en A Coruña y su área metropolitana

Ep
11/03/2026 13:57
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica una resolución por la que se hace público un acuerdo de la Xunta que fija los precios máximos de venta y renta de las viviendas protegidas de promoción pública, con dos zonas geográficas diferenciadas.

En concreto, el acuerdo, que fue aprobado en el Consello el pasado 23 de febrero, modifica un acuerdo anterior (de 2024) relativo a estos precios para primera o posteriores transmisiones.

En general, los precios máximos de venta en primeras y posteriores adjudicaciones para la zona 1 son de 1.717,2 euros por metro cuadrado de superficie útil y de 1.464,75 euros para la zona 2. Existen deducciones aplicables que especifica la resolución y diversas casuísticas.

Julio Abalde, Inés Rey y Pedro Blanco

Las viviendas de alquiler social de Adelaida Muro tendrán contratos de hasta 75 años de duración

Más información

Zona 1

Los ayuntamientos incluidos en la zona 1 son A Coruña, Ames, Ares, Arteixo, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, Cee, Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada, Santiago de Compostela y Teo; Burela, Cervo, Chantada, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba y Viveiro; Allariz, A Rúa, Ourense, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia y A Estrada, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Pontevedra, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa y Vigo.

Los de la zona 2 son el resto de ayuntamientos de la comunidad autónoma.

