El Parque del Observatorio: del borrador al resultado final

Borrador presentado en 2023 y resultado final Germán Barreiros

A veces, los proyectos evolucionan desde su concepción inicial hasta su conclusión final. Este es el caso del Parque del Observatorio, que la alcaldesa, Inés Rey, inauguró ayer en el barrio del Agra do Orzán. La primera edil había presentado el "borrador", según el Ayuntamiento, en abril de 2023, después de que se firmara el protocolo para derribar los muros del solar que pertenece a la Agencia española de Meteorología.

Proyecto Parque del Observatorio de Agra do Orzán CEDIDA

En aquel momento, la alcaldesa había declarado que “nuestro objetivo es su apertura inmediata y, a medio plazo, actuar en este enclave para disponer allí diversos espacios de ocio para la ciudadanía”. Se puede observar que el modelo de los bancos es más moderno en la infografía que presentaron, el trazado de los jardines es distinto, y los muros están cubiertos con una empalizada de madera y unos arbustos que le dan un aspecto mucho más orgánico al jardín.

El presidente de Aemet, Miguel Ángel López, y la alcaldesa, Inés rey, durante la presentación de 2023 Santiago Ortiz

Tras más e dos años de espera y varios meses de obras (comenzaron en noviembre y se retrasaron por el mal tiempo) el resultado es una gran explanada de césped. El firme del único camino de hormigón es viejo y roto en muchos puntos. Fuentes municipales señalan que la imagen que se presentó en rueda de prensa no era en realidad un proyecto, sino un “borrador” y que lo que finalmente se licitó es esta obra, más simple, que se ha presentado a los vecinos de Agra do Orzán. Pero al mismo tiempo, insisten en que se seguirá trabajando en este espacio para mejorarlo y ampliarlo.

Una de estas mejoras consistirá en la instalación de juegos infantiles. La otra, en la ampliación de la zona verde cuando se agregue el solar de las Adoratrices, hasta sumar 5.000 metros cuadrados.

“En esta primeira fase polo menos tenemos xa aberto o parque e os veciños poden disfrutalo. É un día feliz, igual que foi o día que vimos as máquinas tirando os muros”, declaró la alcaldesa que añadió: "Por fin a veciñanza de Agra do Orzán teñe o parque que levaba tantos anos esperando”.

Los vecinos ya pasean por el nuevo Parque del Observatorio German Barreiros

Edificio sin uso

Un detalle curioso es que en medio de la zona verde está ocupado por un edificio sin ningún uso y con techo de uralita. Pertenece a Aemet, pero no está incluido en el convenio. Antiguamente, desde la torre del inmueble se lanzaban los globos sonda. También tenía algunos instrumentos en el tejado, pero todo eso quedó atrás y desde hace décadas solo se emplea como almacén de trastos.

Son 160 metros cuadrados en medio de los 2.100 metros cuadrados del nuevo parque. Junto con los 2.800 metros cuadrados que se sumarán cuando se añade el solar de las Adoratrices, lo que suma los 5.000 metros cuadrados prometidos, aproximadamente.