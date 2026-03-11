El Parlamento apoya que A Coruña sea la sede del centro europeo de I+D+i en recursos humanos
La declaración institucional, aprobada de forma unánime, apuesta por crear este órgano en la Ciudad de las TIC
El Parlamento, por unanimidad, ha mostrado este miércoles su respaldo institucional a la creación del Centro europeo de referencia para la innovación, la gobernanza y la estrategia en las políticas europeas de recursos humanos, prevención de riesgos laborales, salud laboral y nuevos empleos (Euhric) en la ciudad de A Coruña, concretamente en la Ciudad de las TIC.
En una declaración institucional, leída por el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, reivindica la creación de este órgano “como un centro de referencia y como una plataforma abierta de colaboración entre administraciones, territorio, universidades y centros de conocimiento, empresas, profesionales y agentes sociales” con el objetivo de impulsar la investigación aplicada, la formación especializada y el desarrollo de proyectos piloto en ámbitos como la organización del trabajo, la gestión del talento, la prevención de riesgos o la salud laboral, entre otros.
A través de este enfoque, el Euhric “aspira a contribuir a la mejora de la calidad del empleo, de la seguridad y de la salud en el trabajo, del bienestar laboral y de la competitividad, con especial atención a la inclusión, a la igualdad de oportunidades y a la responsabilidad social”, expone la Cámara.
Por ello, y en coherencia con estos objetivos, el Parlamento de Galicia expresa su voluntad de apoyo al proyecto mediante la aprobación de esta declaración institucional.