Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Parlamento apoya que A Coruña sea la sede del centro europeo de I+D+i en recursos humanos

La declaración institucional, aprobada de forma unánime, apuesta por crear este órgano en la Ciudad de las TIC

Efe
11/03/2026 13:26
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de este miércoles del Parlamento de Galicia
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de este miércoles del Parlamento de Galicia
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Parlamento, por unanimidad, ha mostrado este miércoles su respaldo institucional a la creación del Centro europeo de referencia para la innovación, la gobernanza y la estrategia en las políticas europeas de recursos humanos, prevención de riesgos laborales, salud laboral y nuevos empleos (Euhric) en la ciudad de A Coruña, concretamente en la Ciudad de las TIC.

En una declaración institucional, leída por el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, reivindica la creación de este órgano “como un centro de referencia y como una plataforma abierta de colaboración entre administraciones, territorio, universidades y centros de conocimiento, empresas, profesionales y agentes sociales” con el objetivo de impulsar la investigación aplicada, la formación especializada y el desarrollo de proyectos piloto en ámbitos como la organización del trabajo, la gestión del talento, la prevención de riesgos o la salud laboral, entre otros.

Galería

La Ciudad de las TIC

El nuevo edificio del Centro de Servicios Avanzados (16)Ver más imágenes

A través de este enfoque, el Euhric “aspira a contribuir a la mejora de la calidad del empleo, de la seguridad y de la salud en el trabajo, del bienestar laboral y de la competitividad, con especial atención a la inclusión, a la igualdad de oportunidades y a la responsabilidad social”, expone la Cámara.

Por ello, y en coherencia con estos objetivos, el Parlamento de Galicia expresa su voluntad de apoyo al proyecto mediante la aprobación de esta declaración institucional. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Xunta y Fegamp firman el acuerdo para implantar la red de ayuntamientos contra acoso escolar y fomentar la coordinaciónEl conselleiro de EducaciÃ³n, Ciencia, Universidades e FP, RomÃ¡n RodrÃ­guez, y el presidente de la FederaciÃ³n Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, han firmado este miÃ©rcoles el acuerdo para poner en marcha la red de ayuntamientos contra el acoso escolar. Se trata de una red que nace con el objetivo de fortalecer la coordinaciÃ³n entre instituciones para "sensibilizar, prevenir y actuar" ante esta problemÃ¡tica.POLITICA XUNTA

Xunta y Fegamp firman el acuerdo para implantar la red de ayuntamientos contra el acoso escolar
EP
Incendio en Miranda del Ebro

Tres muertos en el incendio en una vivienda en Miranda y cuatro heridos, entre ellos dos niños
EFE
Koldo García

Koldo dice que se irá conociendo "la verdad con el tiempo" porque "esto acaba de empezar"
EFE
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de este miércoles del Parlamento de Galicia

El Parlamento apoya que A Coruña sea la sede del centro europeo de I+D+i en recursos humanos
EFE