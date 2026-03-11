Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El desglose de las marcas de Inditex en 2025: Oysho lidera el crecimiento

El mercado español muestra fortaleza e incrementa su peso del 15,1% al 15,9%

Iván Aguiar
Iván Aguiar
11/03/2026 08:07
Una tienda de Oysho
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Inditex ha cerrado el ejercicio 2025 con un volumen de ventas que roza los 40.000 millones de euros y un beneficio neto que ha superado por primera vez los 6.000 millones de euros. Los datos hechos públicos por la empresa este miércoles permiten conocer un desglose del peso que tiene cada marca, con Zara en cabeza y con un buen comportamiento registrado en las de menor tamaño. 

En el análisis por formato, Zara (que incluye Zara Home y Lefties) se mantiene como el pilar central de la compañía con unas ventas de 28.051 millones de euros. 

La multinacional Inditex tiene su sede en el polígono de Sabón

Inditex sorprende con unas cifras récord al lograr un beneficio por encima de los 6.000 millones de euros

Más información

Sin embargo, el dinamismo más destacado del año lo protagonizan las cadenas de menor tamaño. Oysho lidera el crecimiento porcentual del grupo con un aumento del 15,5%, alcanzando los 960 millones de euros. 

Le siguen de cerca Stradivarius y Bershka, que logran crecimientos de doble dígito (12,7% y 12,1% respectivamente), superando ambas la barrera de los 3.000 millones de euros de facturación. Pull&Bear, con 2.546 millones, y Massimo Dutti, con 2.019 millones, completan un cuadro de resultados positivo para todas las enseñas de la multinacional.

Incremento en España

En cuanto al desglose por área geográfica, el ejercicio 2025 revela una mayor concentración del negocio en el continente europeo. Europa (sin España) refuerza su posición como el mercado principal del grupo al representar el 51,3% de las ventas totales, frente al 50,6% del año previo.

Por su parte, el mercado español muestra una notable fortaleza e incrementa su peso relativo del 15,1% al 15,9% de la facturación global. Esta evolución en el Viejo Continente ha compensado la moderación en otras regiones: América ha visto reducido su peso al 17,8% (desde el 18,6% en 2024) y Asia y el Resto del Mundo se sitúa en el 15,0%. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Los planes Inditex en 2026: abrirá su primera tienda en la isla caribeña de Curaçao y Bershka se estrenará en Brasil y Estados Unidos
Iván Aguiar
El ideal gallego

El desglose de las marcas de Inditex en 2025: Oysho lidera el crecimiento
Iván Aguiar
La multinacional Inditex tiene su sede en el polígono de Sabón

Inditex sorprende con unas cifras récord y supera la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio
Iván Aguiar
borrador_18111355

El Parque del Observatorio: del borrador al resultado final
Abel Peña