El desglose de las marcas de Inditex en 2025: Oysho lidera el crecimiento

Una tienda de Oysho

Inditex ha cerrado el ejercicio 2025 con un volumen de ventas que roza los 40.000 millones de euros y un beneficio neto que ha superado por primera vez los 6.000 millones de euros. Los datos hechos públicos por la empresa este miércoles permiten conocer un desglose del peso que tiene cada marca, con Zara en cabeza y con un buen comportamiento registrado en las de menor tamaño.

En el análisis por formato, Zara (que incluye Zara Home y Lefties) se mantiene como el pilar central de la compañía con unas ventas de 28.051 millones de euros.

Sin embargo, el dinamismo más destacado del año lo protagonizan las cadenas de menor tamaño. Oysho lidera el crecimiento porcentual del grupo con un aumento del 15,5%, alcanzando los 960 millones de euros.

Le siguen de cerca Stradivarius y Bershka, que logran crecimientos de doble dígito (12,7% y 12,1% respectivamente), superando ambas la barrera de los 3.000 millones de euros de facturación. Pull&Bear, con 2.546 millones, y Massimo Dutti, con 2.019 millones, completan un cuadro de resultados positivo para todas las enseñas de la multinacional.

Incremento en España

En cuanto al desglose por área geográfica, el ejercicio 2025 revela una mayor concentración del negocio en el continente europeo. Europa (sin España) refuerza su posición como el mercado principal del grupo al representar el 51,3% de las ventas totales, frente al 50,6% del año previo.

Por su parte, el mercado español muestra una notable fortaleza e incrementa su peso relativo del 15,1% al 15,9% de la facturación global. Esta evolución en el Viejo Continente ha compensado la moderación en otras regiones: América ha visto reducido su peso al 17,8% (desde el 18,6% en 2024) y Asia y el Resto del Mundo se sitúa en el 15,0%.