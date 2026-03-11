Corte de tráfico en Ángel Rebollo durante mes y medio para reformar la calle

Imagen de archivo de una obra en una calle de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña comienza esta semana la remodelación y humanización integral de la calle Ángel Rebollo, en el barrio de Monte Alto.

Debido a la longitud de la calle, la reforma se llevará a cabo por fases. Los primeros cortes de tráfico para el desarrollo de los trabajos serán en el tramo entre Arzobispo Gelmírez y Ramón del Cueto, que permanecerá cerrado al paso de automóviles hasta el 30 de abril.

En el proyecto se contemplan mejoras como la renovación de los pavimentos (el firme de hormigón y las baldosas de las aceras), del saneamiento y la recogida de pluviales, de la canalización municipal en las dos aceras (con la instalación de cuatro nuevas tuberías), la elevación de los pasos peatonales, la reordenación de los contenedores, una nueva señalización horizontal y vertical y la instalación de bancos y árboles.

Además, en el cruce con la calle San Jorge se acometerá una reurbanización de la zona y se peatonalizará un tramo, cumpliendo con los estándares de accesibilidad y movilidad sostenible que ya se llevaron a cabo en diferentes barrios de la ciudad, lo que supone una mejora en el plan urbanístico, reforzando la seguridad de las personas residentes y mejoras estéticas.

“Nuestro compromiso siempre fue a hacer una ciudad mejor, más vivible. Hacer calles pensando en la gente y no solo para los coches. Poco a poco, barrio a barrio, vamos construyendo la ciudad moderna que todas y todos queremos. Estamos en todos los barrios y escuchamos al vecindario, invirtiendo en aquello que es más necesario para su bienestar”, apuntó la alcaldesa, Inés Rey.