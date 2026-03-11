Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Corte de tráfico en Ángel Rebollo durante mes y medio para reformar la calle

Redacción
11/03/2026 15:26
Imagen de archivo de una obra en una calle de A Coruña
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ayuntamiento de A Coruña comienza esta semana la remodelación y humanización integral de la calle Ángel Rebollo, en el barrio de Monte Alto.

Debido a la longitud de la calle, la reforma se llevará a cabo por fases. Los primeros cortes de tráfico para el desarrollo de los trabajos serán en el tramo entre Arzobispo Gelmírez y Ramón del Cueto, que permanecerá cerrado al paso de automóviles hasta el 30 de abril.

En el proyecto se contemplan mejoras como la renovación de los pavimentos (el firme de hormigón y las baldosas de las aceras), del saneamiento y la recogida de pluviales, de la canalización municipal en las dos aceras (con la instalación de cuatro nuevas tuberías), la elevación de los pasos peatonales, la reordenación de los contenedores, una nueva señalización horizontal y vertical y la instalación de bancos y árboles.

Plaza de Monte Alto, con su nuevo diseño

El banco, como herramienta del Ayuntamiento para el nuevo urbanismo en A Coruña

Más información

Además, en el cruce con la calle San Jorge se acometerá una reurbanización de la zona y se peatonalizará un tramo, cumpliendo con los estándares de accesibilidad y movilidad sostenible que ya se llevaron a cabo en diferentes barrios de la ciudad, lo que supone una mejora en el plan urbanístico, reforzando la seguridad de las personas residentes y mejoras estéticas.

“Nuestro compromiso siempre fue a hacer una ciudad mejor, más vivible. Hacer calles pensando en la gente y no solo para los coches. Poco a poco, barrio a barrio, vamos construyendo la ciudad moderna que todas y todos queremos. Estamos en todos los barrios y escuchamos al vecindario, invirtiendo en aquello que es más necesario para su bienestar”, apuntó la alcaldesa, Inés Rey.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Varios coches circulan por la AP-9

Liberan a una persona tras volcar con su vehículo en Abegondo
Redacción
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC

Vecinos de la Obra inicia una ofensiva institucional para exigir la apertura de Corbeiroa
Lucía Tenreiro
Alizzz

Alizzz, un icono del pop español que llega a A Coruña de la mano de SON Estrella Galicia
Redacción
El ideal gallego

Corte de tráfico en Ángel Rebollo durante mes y medio para reformar la calle
Redacción