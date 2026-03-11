Mi cuenta

Conoce a los Bomberos de A Coruña este domingo en Novo Mesoiro

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
11/03/2026 13:20
Germán Barreiros
Los Bomberos de A Coruña protagonizaron el pasado domingo, 8 de marzo, un gran desfile por la ciudad para celebrar su patrón. Sus sirenas inundaron las calles gracias a 25 vehículos del parque de emergencias de A Grela. Pero para los que no pudieron verlos, queda otra oportunidad.

Galería

El desfile de los Bomberos por A Coruña, en imágenes

Veinticinco vehículos desfilaron por la ciudad haciendo sonar sus sirenasVer más imágenes

Desde Novo Mesoiro anuncian que este domingo, 15 de marzo, a las 11.30 horas, los Bomberos estarán en el Parque de la Tirolina con sus camiones para hacer las delicias de los más pequeños. 

Los Bomberos estarán en el Parque de la Tirolina de Novo Mesoiro
Allí los niños podrán conocer los vehículos de emergencias y disfrutar de las explicaciones de los bomberos coruñeses sobre su trabajo.

