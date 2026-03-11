Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Amancio Ortega regresa al 'top 10' de los más ricos del mundo

Efe
11/03/2026 13:22
Amancio Ortega junto a su esposa, Flora Pérez
Amancio Ortega 
Quintana
Amancio Ortega, fundador de Inditex, ha regresado al 'top 10' de los más ricos del mundo, con una fortuna valorada en 148.000 millones de dólares, según la última actualización de la lista de multimillonarios de Forbes.

Este cambio de posición coincide con el anuncio de resultados del grupo textil, el cual en los últimos cinco años ha elevado el dividendo un 88 %, lo que ha beneficiado de manera directa a su principal accionista, según señala Forbes.

En este sentido, Inditex repartirá entre sus accionistas un dividendo de 1,75 euros brutos por acción, un 4 % mayor que el del año anterior, y equivalente al 60 % de su beneficio.

El mayor beneficiario será Amancio Ortega, primer accionista de Inditex con un 59,3 % de sus títulos, que cobrará este año una cantidad récord de 3.234 millones de euros por los dividendos que le corresponden del grupo.

Amancio Ortega, durante la celebración del concurso hípico de Casas Novas

Amancio Ortega recibirá este año 3.234 millones en dividendos de Inditex

La retribución se compone de un dividendo ordinario de 1,20 euros y otro extraordinario de 0,55, y se abonará en dos pagos iguales: el 4 de mayo próximo y el 2 de noviembre, en ambos casos con 0,875 euros por acción.

Todo ello hace que el empresario español consolide su posición como referente del sector del retail en Europa y se mantenga como el único español en un 'top 10' dominado por el sector tecnológico estadounidense.

La revista señala que ajusta su ranking cada minuto en función de los movimientos de la bolsa, por lo que la posición de Ortega fluctúa constantemente.

