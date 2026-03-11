Alizzz, un icono del pop español que llega a A Coruña de la mano de SON Estrella Galicia

Alizzz

Tras consolidarse como una de las figuras más influyentes del nuevo pop español, Alizzz anuncia una gira muy especial dentro de la programación musical de SON Estrella Galicia. El artista catalán ofrecerá cuatro conciertos en Valladolid, Vigo, A Coruña y Santander de la mano del proyecto musical cervecero en un formato de salas de aforo reducido que busca potenciar la cercanía con el público y convertir cada noche en una experiencia compartida.

Los conciertos tendrán lugar el jueves 26 de marzo (Valladolid, Porta Caeli), el viernes 27 de marzo (Vigo, Mondo Club), el sábado 28 de marzo (A Coruña, Don Giorgio, a las 20.00 horas) y el jueves 9 de abril (Santander, Escenario Santander).

Las entradas para Vigo y A Coruña ya están agotadas y las últimas disponibles para Valladolid y Santander se pueden conseguir en DICE . Para las ciudades gallegas existe la opción de inscribirse a una lista de espera en la misma plataforma.

La gira llega impulsada por su segundo álbum, “Conducción Temeraria”, y tras el lanzamiento de “Callaíto”, su último single. Estos conciertos forman parte de un tour especial con el que Alizzz está recorriendo varias ciudades españolas proponiendo un directo más íntimo, en el que su universo sonoro —una mezcla de pop, rock y electrónica— cobra una nueva dimensión.

Será también un recorrido emocional por su trayectoria reciente. Tras años de éxitos como productor y colaborador clave de algunos de los nombres más importantes del panorama nacional, como C.Tangana, Rosalía, Amaia, Aitana o Rigoberta Bandini, Alizzz se ha consolidado como artista con voz propia, construyendo un repertorio generacional que conecta con una audiencia cada vez más amplia.

Este tour marca, además, el cierre simbólico de una etapa en su carrera: una gira de fin de ciclo en la que el artista revisita su camino reciente y refuerza la conexión directa con el público antes de abrir una nueva fase creativa. De esta forma, SON Estrella Galicia se alía con uno de los artistas más prolíficos de la escena nacional en estas cuatro noches únicas que tendrán lugar en Valladolid, Vigo, A Coruña y Santander en las próximas semanas.