Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Alizzz, un icono del pop español que llega a A Coruña de la mano de SON Estrella Galicia

Redacción
11/03/2026 15:37
Alizzz
Alizzz
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Tras consolidarse como una de las figuras más influyentes del nuevo pop español, Alizzz anuncia una gira muy especial dentro de la programación musical de SON Estrella Galicia. El artista catalán ofrecerá cuatro conciertos en ValladolidVigoA Coruña y Santander de la mano del proyecto musical cervecero en un formato de salas de aforo reducido que busca potenciar la cercanía con el público y convertir cada noche en una experiencia compartida. 

Los conciertos tendrán lugar el jueves 26 de marzo (Valladolid, Porta Caeli), el viernes 27 de marzo (Vigo, Mondo Club), el sábado 28 de marzo (A Coruña, Don Giorgio, a las 20.00 horas) y el jueves 9 de abril (Santander, Escenario Santander). 

Las entradas para Vigo y A Coruña ya están agotadas y las últimas disponibles para Valladolid y Santander se pueden conseguir en DICE. Para las ciudades gallegas existe la opción de inscribirse a una lista de espera en la misma plataforma.

Baiuca, durante su actuación en María Pita este pasado verano

Los conciertos de 2026 en A Coruña fuera de los grandes recintos: de La M.O.D.A. a Baiuca

Más información

La gira llega impulsada por su segundo álbum, Conducción Temeraria”, y tras el lanzamiento de “Callaíto”, su último single. Estos conciertos forman parte de un tour especial con el que Alizzz está recorriendo varias ciudades españolas proponiendo un directo más íntimo, en el que su universo sonoro —una mezcla de pop, rock y electrónica— cobra una nueva dimensión. 

Será también un recorrido emocional por su trayectoria reciente. Tras años de éxitos como productor y colaborador clave de algunos de los nombres más importantes del panorama nacional, como C.Tangana, Rosalía, Amaia, Aitana o Rigoberta Bandini, Alizzz se ha consolidado como artista con voz propia, construyendo un repertorio generacional que conecta con una audiencia cada vez más amplia. 

Este tour marca, además, el cierre simbólico de una etapa en su carrera: una gira de fin de ciclo en la que el artista revisita su camino reciente y refuerza la conexión directa con el público antes de abrir una nueva fase creativa. De esta forma, SON Estrella Galicia se alía con uno de los artistas más prolíficos de la escena nacional en estas cuatro noches únicas que tendrán lugar en Valladolid, Vigo, A Coruña y Santander en las próximas semanas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Varios coches circulan por la AP-9

Liberan a una persona tras volcar con su vehículo en Abegondo
Redacción
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC

Vecinos de la Obra inicia una ofensiva institucional para exigir la apertura de Corbeiroa
Lucía Tenreiro
Alizzz

Alizzz, un icono del pop español que llega a A Coruña de la mano de SON Estrella Galicia
Redacción
El ideal gallego

Corte de tráfico en Ángel Rebollo durante mes y medio para reformar la calle
Redacción