A emigración galega contada en feminino a través de seis verbos
O Kiosco Alfonso dá cabida a un proxecto que busca facer “emerxer aquelas voces silenciadas polo relato oficial da emigración galega”, ao tempo que recupera “as experiencias, proxectos e a vida das mulleres emigradas”. Hoxe abriu as súas portas no recinto a exposición ‘Emigrantas: emerxer do silencio’, unha mostra do Consello da Cultura Galega comisariada por María Alonso, Keina Espiñeira e Antía Pérez Caramés.
A mostra está concebida en torno ao arquivo da emigración galega do Consello da Cultura. Tal e como explica Pérez Caramés “o percorrido non segue ningunha liña diacrónica, ningunha liña temporal da emigración galega, nin xeográfica, mesturamos distintas vagas migratorias”. Mais isto non quere dicir que non teña un corpus diferenciado. A mostra estructúrase a través de seis verbos, que clasifican os contidos: ‘saírmos’, ‘emancipármonos’, ‘traballarmos’, ‘recoñecérmonos’, ‘compartimos’ e ‘loitarmos’.
“Queremos dar un relato aberto que convide a máis mulleres a contar as súas historias. Hai un intento de abrir o relato e seguir aportando materiais”, comenta Pérez Caramés.
O percorrido
Aínda que non exista unha orde cronolóxica, a mostra comeza co verbo ‘saír’, representado cunha serie de maletas de época que representan a marcha.
“Sempre se pensou que os que emigraban eran os homes e que as mulleres ficabamos atrás, agardando”, comenta Pérez, que aclara que “hai moitísimas evidencias que demostran que non é así”. Neste primeiro treito de exposición hai un cadro de Luis Seoane, ‘A emigrante’, “no que denunciaba as condicións nas que marchaban para a emigración moitas das mulleres galegas”.
Os primeiros pasos permiten tamén abordar as dificultades que tiñan as mulleres para emigrar, “había normativa que nos prohibía en ocasións marchar” ou que “introducía requisitos como ter que ir cunha carta do marido”.
Durante todo o traxecto pódense ver exemplos da actividade das mulleres galegas na emigración. É o caso das reivindicacións, onde se aborda o “compromiso individual e colectivo coas súas propias vidas”. Pérez Caramés destaca unha das historias presentes no Kiosco Alfonso, a da “folga de inquilinos nos conventillos de Buenos Aires, en 1907, que foi protagonizada por un círculo feminista-anarquista formado principalmente por galegas e descendentes galegas, entre elas Juana Rouco”, comenta en lembranza da que tamén se deu en chamar “folga das vasoiras”.
Hai moitos proxectos presentes, como o de Margarita Vázquez Ponte, que gravou a súa nai, emigrante en Escocia que á súa volta “montou un restaurante moi famoso en Vila de Cruces”. “Gravouna facendo as receitas tradicionais galegas en inglés”, comenta Pérez sobre esta idea que mostra as receitas en vídeo e tamén impresas para que os visitantes poidan levalas a casa.
O proxecto non ten unha orde cronolóxica, mais se estructura a través de seis accións que artellan o discurso expositivo
Ademáis dos diversos traballos de moitas mulleres, lémbranse tamén a figuras como Ana Kiro, a quen se lle adica unha parte da exposicións cos seus LP e casetes que falan da emigración. Tamén se tratan figuras como as de María Casares ou Maruja Mallo, así como a de Mimina, a compañeira de Isaac Díaz Pardo, da que se mostran os seus deseños para o que se podería considerar como o ‘protoSargadelos’.
A apertura
A mostra abriu as súas portas cun acto de inauguración ao que acudiron a alcaldesa, Inés Rey; o concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro; a directora xeral de Formación e Cualificación, Zeltia Lado; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; e as propias comisarias da mostra, entre outros asistentes.
A exposición, asegurou a alcaldesa, “recoñece unha parte fundamental da nosa historia colectiva e homenaxea ás mulleres que, con esforzo e valentía, abriron camiños máis alá das fronteiras”.