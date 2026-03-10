Una exposición en A Coruña para dignificar las voces femeninas en el arte

La sede coruñesa de Afundación acogió esta mañana la inauguración de la exposición 'Outras miradas posibles', un acto al que acudieron el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; el conselleiro de Cultura, José López Campos; y la comisaria de la muestra, Susana Cendán.

Era el propio Escotet quien aseguraba que esta muestra permite "dignificar las voces femeninas en el arte" en un "ejercicio de reparación histórica". Por este motivo, el presidente de la Obra Social de Abanca hacía un breve recorrido por la historia para recordar la importancia de la mujer en el arte desde "la tradición mitológica", pasando por el camino por figuras pioneras como Timarete.

El proyecto, una colaboración de Afundación y la Fundación Cidade da Cultura, se pudo ver con anterioridad en Santiago y Pontevedra y ahora se podrá visitar en A Coruña hasta el próximo 30 de mayo.

La muestra se centra en seis creadoras que lograron "cambiar el mundo del arte", indicaba Escotet en relación a Ana García Pan, Emilia Guimeráns, Anne Heyvaert, Tusi Sandoval, Laura Terré o Blanca Silva. "No podemos renunciar a ninguna de sus voces", aseguraba Escotet, antes de añadir: "No permitamos que la historia sea un inventario de ausencias, ni que 'Anónimo' vuelva a ser una voz silenciada", apuntaba en relación a la icónica frase de Virgina Woolf: "Durante la mayor parte de la historia, 'Anónimo' era una mujer".

Cendán, por su parte, recordó en la apertura de la muestra que la misma nació de la "vontade de contar outras historias posibles", analizando y cuestionando "os relatos históricos". "É un proxecto cultural de primeiro nivel", puntualizaba, por su parte, el conselleiro, que aseguraba que esta es una oportunidad de darle a estas seis creadoras "o protagonismo que daquela non tiveron".