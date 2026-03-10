Mi cuenta

A Coruña

Un conductor ebrio daña doce coches en Os Mallos

La Policía Local lo investiga por un delito contra la seguridad vial

Abel Peña
10/03/2026 09:54
Coches dañados en Oidor Gregorio Tovar después del accidente
Patricia G. Fraga
A las diez y media de la noche del martes tuvo lugar un aparatoso accidente de tráfico en el que un individuo ebrio, al volante de una furgoneta amarilla, circuló al volante de una furgoneta amarilla por la calle oidor Gregorio Tovar dañando una docena de vehículos estacionados antes de estrellarse. 

A su paso dejó un rastro de carrocerías rayadas y abolladas y retrovisores arrancados de cuajo. Pero fue en el último donde más daños causó, destrozándolo, reventando los neumáticos y hundiéndole la carrocerái. 

Atestados de la Policía Local en un accidente

Herida una mujer y dos perros en un atropello en Novo Mesoiro

Se da la casualidad que este último vehículo, situado en el cruce de Ángel Senra, estaba ocupado por varias personas que en esos momentos estaban subiéndose a él. Sin embargo, la Policía Local no registró heridos. 

Coches dañados en Oidor Gregorio Tovar después del accidente
Otro de los coches dañados en Oidor Gregorio Tovar
Patricia G. Fraga

Al ver lo que había hecho, el hombre se introdujo en un bar cercano, donde jugó una partida en la máquina tragaperras. La Policía Local le practicó un test de alcoholemia, que dio positivo. Se considera un delito contra la seguridad vial. 

