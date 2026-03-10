Un 90 % del alumnado de la Universidad de A Coruña consigue trabajo en su primer año

Presentación del informe de empleabilidad de la UDC Cedida

Un 90 % del alumnado de la Universidad de A Coruña (UDC) consigue trabajo en su primer año, según el informe de inserción laboral realizado por la propia entidad.

La UDC ha presentado en rueda de prensa los resultados de inserción laboral del alumnado del curso 2023/2024, respecto a su búsqueda de empleo al terminar su formación de grado o de máster.

Un 74 % del alumnado de grado decide buscar trabajo, el resto opta por otras alternativas, como continuar sus estudios u opositar, entre otras; en los de máster, son un 86 % los que buscan trabajo, mientras que los demás van al resto de opciones.

El estudio, realizado por el Observatorio Ocupacional de la UDC, se refiere al grupo de los que optan por buscar trabajo en ese primer año tras finalizar sus estudios.

La vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, María José Lombardía, ha detallado que un 88 % del alumnado de grado consigue trabajo en su primer año, mientras que en el caso de los que terminan un máster, el porcentaje asciende a un 91 %.

Entre ellos, un 84 % están posteriormente en puestos de trabajo adecuados al nivel de formación obtenido en la universidad.

Ha añadido que el nivel de satisfacción laboral está por encima de ocho puntos sobre diez, según los resultados del informe.

Lombardía ha apuntado que se han detectado "fugas de talento", aunque "la inmensa mayoría del talento universitario desarrolla su actividad en el primer año en Galicia", un 86 % de grado y un 84 % de máster.

Además, casi la totalidad se mantiene en el Estado español, con escasas salidas al extranjero entre las personas tituladas.

Sobre los sectores, ha señalado a los de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sanidad, naval y audiovisual como los que más empleo concentran.

El director del Observatorio Ocupacional de la UDC, Francisco León, ha explicado que un 35 % de los titulados en grado y un 47 % de los de máster logran un salario superior a los 1.500 euros netos mensuales en su primer año.

Sobre la tasa de paro, en el alumnado que finaliza algún grado es de un 12 %, mientras que en el caso de los estudios de máster baja al 9 %.