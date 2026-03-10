Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Puerto de A Coruña busca ejercer “un papel proactivo” en el desarrollo industrial del área

La entidad cree que “la colaboración público-privada” será “crucial” para los proyectos energéticos

Iván Aguiar
Iván Aguiar
10/03/2026 03:45
El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado
El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado
Javier Alborés
La Autoridad Portuaria de A Coruña se propone desempeñar “un papel proactivo” en la promoción de “propuestas” que redunden “en beneficio del entorno industrial” de A Coruña y que tengan como “epicentro” la dársena de Langosteira. Además, considera que “la colaboración público-privada” será “crucial” para el desarrollo de los proyectos energéticos previstos durante los próximos años.

Estas son las principales ideas que recoge un informe elaborado en el marco del concurso público que ha licitado el organismo portuario para contratar un servicio especializado de asesoramiento para la identificación y captación de fondos europeos. Esta iniciativa tiene como objetivo encontrar la financiación necesaria para la ejecución de proyectos de infraestructuras y servicios en el Puerto Interior y en la dársena de Punta Langosteira.

Este documento también indica que la iniciativa del A Coruña Green Port, una estrategia para transformar Langosteira en un centro europeo de energías renovables, descarbonización industrial y sostenibilidad, ha suscitado “un notable interés empresarial”.

Ante este escenario, el Puerto afirma que es necesario obtener el “apoyo” que contribuya “a la viabilidad de estas iniciativas”, para lo cual “los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” representan “una oportunidad idónea”, siendo “crucial” identificar “el programa operativo” adecuado para cada propuesta.

Identificación

El servicio de asesoramiento que sale a licitación, con un presupuesto de 137.500 euros y una duración de once meses, permitirá identificar las líneas de financiación más adecuadas para cada actuación, optimizando las oportunidades de acceso a convocatorias comunitarias, además de acompañar a la Autoridad Portuaria en la gestión de los proyectos que ya están iniciados.

Los servicios incluidos en este contrato son monitorización e identificación de fondos nacionales y europeos, gestión de solicitudes y acompañamiento en todo el proceso del programa Eolmar. Esta última iniciativa la impulsa el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Con la ayuda del organismo estatal, el Puerto coruñés busca costear la construcción de un nuevo muelle de Langosteira, que estará destinado a las empresas de eólica marina y otras energías verdes.

El coste de la urbanización de esta nueva infraestructura de la dársena exterior requerirá una importante inversión económica, puesto que es necesario crear las nuevas explanadas portuarias, la zona de atraque y acometer, previsiblemente, obras para mejorar el calado de las aguas de este espacio que se ubicará en la zona sur del recinto portuario.

