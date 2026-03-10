Mi cuenta

A Coruña

O conselleiro de Cultura sobre o edificios dos frescos de Lugrís: "O estado é desastroso"

López Campos asegura que o punto de encontro entre as partes "é máximo" para solucionar o problema

Óscar Ulla
Óscar Ulla
10/03/2026 15:05
Local del antiguo Fornos en el que están los murales de Lugrís
Local del antiguo Fornos en el que están los murales de Lugrís
Patricia G. Fraga
O conselleiro de Cultura, José López Campos, facía balance esta mañá do estado dos frescos de Lugrís da rúa Olmos. "É unha cuestión que ten unha certa complexidade", lembraba o titular de Cultura da Xunta, que destaca a "relación cordial" tanto co Concello como cos propietarios do inmoble, aínda que lembra que "o estado desa propiedade é desastroso, cunhas condicións pésimas".

"O estado da edificación, non fai falta que o diga eu, calquera que pase pola rúa Olmos poder ver que o estado é un deterioro absoluto", aínda que engadía que "nos datos que temos non hai todavía un estado de alarma, pero é razonable que canto antes poidamos actuar mellorará o estado de conservación".

López Campos explicaba que nesa relación cordial, instouse á busca "de alternativas, e desde a Xunta nos poñemos a disposición".

"Non podemos efectuar as obras de conservación dos murais de Lugrís, que é o contido, se non temos solucionado o problema do continente", subliñaba esta mañá o conselleiro á salida da inauguración da mostra 'Outras historias posibles' na sede coruñesa de Afundación. "Desde a Xunta actuaremos de forma inmediata en canto teñamos garantidas as condicións", afirmaba. 

"Seguiremos intentando coordinarnos para conseguir que as tres partes (Xunta, Concello e propiedade do edificio) poidamos resolver esta cuestión e darlle unha solución canto antes", engadiu, non sen puntualizar que o "punto de encontro é máximo, non hai fricción nin pode habela". 

