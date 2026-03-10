Margallo y Miguel Sebastián afirman en A Coruña que la duración del conflicto en Irán marcará su impacto en los mercados

Miguel Sebastián y García Margallo en el encuentro Diálogos para el Desarrollo Patricia G. Fraga

El NH Finisterre de A Coruña ha celebrado este martes el décimo encuentro Diálogos para el Desarrollo, en el que han participado el exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación con el PP, José Manuel García-Margallo, y el exministro de Industria, Turismo y Comercio con el PSOE, Miguel Sebastián.

Esta jornada ha estado marcada por el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán y, sobre todo, por cómo esta guerra está afectando al comercio global, una repercusión que recaerá "en todo", no solo en el petróleo, una postura en la que ambos ponentes han coincidido.

El petróleo que llega a A Coruña, más dependiente de América y África que de Oriente Medio Más información

"Todo se ha puesto patas arriba", asegura Sebastián, quien explica que la "incertidumbre" y "la duración del conflicto" van a marcar el impacto sobre los mercados y, por tanto, el "impacto sobre las economías". Dice, además, que en España subirá un punto más el IPC, por encima del 3%, un dato que "está muy lejos del 11% al que se llegó cuando la crisis de Ucrania".

Por su parte, García-Margallo asegura que el ataque de Trump hacia Irán sigue siendo una incógnita: "Empezó diciendo que era para parar el programa nuclear iraní, la gran obsesión de Israel, otros días dice que quiere buscar una solución como con Venezuela, y la tercera, muy de Trump, es declarar el fin de una guerra y asegurar que él ha conseguido la victoria".

Además, Margallo ha hablado también del impacto de este conflicto en los mercados, donde asegura que "la subida del precio del petróleo acaba en los supermercados y en los bancos centrales, que probablemente tendrán que subir los tipos de interés".

Remataba el exministro asegurando que no habrá "un final rápido" de la guerra por la orografía tan complicada de Irán y que "los americanos no están pensando en poner botas sobre el terreno". "La opinión pública americana no volvería a soportar el recibir soldados en un ataúd con la bandera encima", sentenciaba.