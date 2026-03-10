Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los dinosaurios invaden Marineda City

Redacción
10/03/2026 14:16
Marineda City acogerá los próximos días 18, 20, 21, 26, 27 y 28 de marzo una espectacular experiencia jurásica que transformará el centro en un auténtico escenario prehistórico. Jurassic Days propone un viaje a la era de los dinosaurios a través de figuras hiperrealistas de gran formato y animadas para poder interactuar con los visitantes.

Esta iniciativa gratuita ofrecerá varios pases diarios en los que los asistentes podrán contemplar de cerca y hasta tocar dinosaurios a tamaño real con un alto nivel de detalle: texturas de la piel, movimientos realistas y rugidos que recrean fielmente el universo jurásico.

Entre las especies protagonistas estarán un ágil Velociraptor con su cría, un imponente Triceratops y el temido Tyrannosaurus Rex, con más de 7 metros de longitud. Cada pase contará con un dinosaurio diferente como figura central, permitiendo descubrir las características y curiosidades de cada especie. 

Así, la experiencia contará con un guía que compartirá datos y anécdotas sobre cada dinosaurio, fomentando la interacción con el público y aportando un componente divulgativo a la actividad. Además, la ambientación sonora, inspirada en las grandes producciones cinematográficas ambientadas en la prehistoria, contribuirá a generar una atmósfera envolvente. 

Al finalizar cada jornada, los visitantes que lo deseen podrán acercarse a los dinosaurios y fotografiarse con ellos en un photocall habilitado especialmente para la ocasión. 

Y, en redes sociales, Marineda sorteará una tarjeta de regalo por valor de 100 euros entre todos aquellos seguidores que suban una foto y etiqueten al centro con el hashtag #jurassicdaysmarineda.

Jurassic Days: días y horarios

La experiencia podrá disfrutarse en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0, frente a Zara) los días:

  • 18, 20, 26 y 27 de marzo: pases a las 17.30 horas, 18.30 horas y 19.30 horas.

  • 21 y 28 de marzo: pases a las 12.00 horas, 17.00 horas y 18.00 horas.
