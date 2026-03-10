Los clientes de R accederán a servicios 5G más avanzados tras el acuerdo de MasOrange con Ericsson

Los clientes del operador gallego R podrán acceder a servicios 5G más avanzados gracias al acuerdo estratégico firmado por su grupo matriz, MasOrange, con la multinacional tecnológica Ericsson para desarrollar una nueva plataforma unificada de red.

El convenio permitirá desplegar un Core de Datos 5G SA común para todas las marcas del grupo, una infraestructura que impulsará servicios de última generación como realidad aumentada, videollamadas inmersivas, soluciones avanzadas de IoT o conectividad específica para proyectos de industria 4.0.

Según explicó la compañía, esta nueva arquitectura de red busca ofrecer mayor estabilidad, menor latencia y más fiabilidad, además de adaptar el rendimiento a las necesidades de cada servicio. Entre las novedades también figura el uso del denominado network slicing, una tecnología que permite dividir la red en varias redes virtuales independientes para garantizar calidad y rendimiento en aplicaciones concretas.

El acuerdo culmina además el proceso de integración tecnológica tras la fusión de Orange y MásMóvil que dio lugar al grupo MasOrange, actualmente líder en número de clientes en España. Con esta plataforma, la compañía aspira a consolidar una de las redes más avanzadas y robustas de Europa, apoyada en automatización, analítica avanzada y funciones nativas en la nube.

La nueva red de R Cedida

La nueva infraestructura también abrirá oportunidades para empresas, administraciones públicas y desarrolladores, que podrán acceder a funciones avanzadas de la red 5G para crear sus propios servicios y aplicaciones.

Entre las ventajas previstas destacan experiencias digitales más fluidas para los usuarios, nuevos servicios de gaming en streaming o comunicaciones inmersivas, así como soluciones para sectores como la automoción, la logística, la industria o el entretenimiento digital.

Además, la plataforma incluirá aplicaciones destinadas a reducir el consumo energético y el impacto ambiental, reforzando el compromiso del grupo con la eficiencia y la sostenibilidad.

“El operador R se beneficiará de todas las ventajas de una de las redes más avanzadas de Europa gracias a este acuerdo que nuestro grupo, MasOrange, ha firmado con Ericsson”, señaló Alfredo Ramos, quien destacó que la unificación del núcleo 5G permitirá seguir impulsando servicios de nueva generación y mejorar la experiencia de los clientes en Galicia.